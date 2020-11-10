Медеу и Шымбулак будут работать в тестовом режиме

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, разрешается деятельность в тестовом режиме объектов туризма - с 19 ноября до 30 ноября 2020 года спортивно-оздоровительного центра «Медеу» и с 16 ноября до 30 ноября 2020 года горно-лыжного курорта «Шымбулак» с одномоментной заполняемостью ледового катка «Медеу» при каждом сеансе не более 500 человек и посетителями курорта «Шымбулак» не более 30% от проектной.

Деятельность объектов общепита горно-лыжного курорта «Шымбулак» и спортивно-оздоровительного центра «Медеу» разрешена с установлением в залах не более 50 посадочных мест и на открытом воздухе, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 м. и без проведения коллективных мероприятий, при строгом соблюдении требований постановления главного государственного санврача.

Также разрешается деятельность объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) без справки ПЦР-обследования на COVID-19; объектов туризма (дома отдыха, санатории, курорты, туристические базы) по проживанию населения более трех дней при наличии справки ПЦР-обследования на COVID-19 со сроком получения результата не позднее 72 часов, при соблюдении заполняемости не более 80%, с соблюдением требований постановления главного государственного санврача Алматы.