Медет Оспанов назначен акимом Жамбылского района СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова акимом Жамбылского района назначен Медет Оспанов. Ранее он возглавлял Есильский район, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Марату Оспанову - 38 лет. Уроженец региона. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, по специальности «история, основы экономики и права», Казахстанско-Российский университет по специальности «экономика».

Трудился учителем истории в школе-лицее № 18 им. Әл-Фараби города Петропавловска, главным специалистом департамента внутренней политики, помощником заместителя акима Северо-Казахстанской области, руководителем аппарата акима Тайыншинского и района Шал акына, заместителем акима Тайыншинского района по вопросам сельского хозяйства и предпринимательства, акимом Уалихановского района, руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Акимом Есильского района работал с июня 2021 года.

Прежний аким Жамбылского района Марат Ескендиров занимал должность с марта 2020 года.

Сегодня это не первое назначение в регионе. Утром стало известно о смене акима Петропавловска и района им. Г.Мусрепова. Руслан Анбаев и Серик Мухамедиев поменялись должностями.