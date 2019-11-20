-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:05
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:00
-
-
-
-
вчера 18:27
-
-
-
-
Медет Кумаргалиев возглавил ТОО «Оператор РОП»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральным директором ТОО «Оператор РОП» назначен Медет Кумаргалиев, до этого исполнявший обязанности директора департамента государственной политики управления отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом передаёт МИА «Казинформ».
Данное решение согласовано с профильным министерством.
Кумаргалиев Медет сменил Светлану Коротенко, возглавлявшую ТОО «Оператор РОП» с начала внедрения принципа расширенных обязательств производителей и импортеров в Казахстане. Под руководством Коротенко была выстроена система управления отходами, подпадающими под действие РОП, внедрен механизм компенсации затрат за сбор и переработку отходов, создана с нуля отрасль авторециклинга, разработана и утверждена Стратегия развития ТОО «Оператор РОП» в части управления отходами.
Новый руководитель ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев – выпускник двух Восточно-Казахстанских университетов по специальностям «Инженерная защита окружающей среды» и «Юриспруденция».
Свою карьеру Медет Кумаргалиев начинал с должности аппаратчика – гидрометаллурга. С 2007 по 2012 годы работал в управлении охраны окружающей среды Восточного Казахстана на позиции специалиста отдела экологической экспертизы, а затем руководителя отдела экологического регулирования. В 2009 году Кумаргалиевым были разработаны программные модули «Единая база разрешительной системы в области охраны окружающей среды» и «Универсальная разрешительная система». В сентябре 2012 года Кумаргалиев возглавил управление в Министерстве охраны окружающей среды, где отвечал за экологическую экспертизу и выдачу разрешительных документов. Медет Кумаргалиев также имеет опыт работы в Государственной корпорации «Правительство для граждан» и РГП «Госэкспертиза».
В 2019 году Медет Кумаргалиев работал в управлении отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.
В новой должности Медет Кумаргалиев займется исполнением следующего этапа развития перерабатывающей отрасли в Казахстане, который подразумевает усиление взаимодействия с государственными органами, акиматами, НПО. Также ТОО «Оператор РОП» предстоит большая работа в части внедрения ставки платы на упаковку и увеличению мощностей по сбору и переработке отходов.
Светлана Коротенко переходит в Наблюдательный совет ТОО «Оператор РОП» и будет курировать вопросы обеспечения Стратегии развития ТОО «Оператор РОП».
- Назначен аким Кызылкогинского района Атырауской области
- Ряд назначений произошел в Костанайской области
- Олжас Смагулов назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК
- Руководители райотделов полиции должны сотрудничать с гражданским обществом - Арман Оразалиев
- Нового начальника ДЧС представили в столице
- Марлен Айнабеков назначен руководителем Охотзоопрома
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана