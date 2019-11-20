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Медет Кумаргалиев возглавил ТОО «Оператор РОП»

20 Ноября 2019 10:15
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Медет Кумаргалиев возглавил ТОО «Оператор РОП»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральным директором ТОО «Оператор РОП» назначен Медет Кумаргалиев, до этого исполнявший обязанности директора департамента государственной политики управления отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

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Данное решение согласовано с профильным министерством.

Кумаргалиев Медет сменил Светлану Коротенко, возглавлявшую ТОО «Оператор РОП» с начала внедрения принципа расширенных обязательств производителей и импортеров в Казахстане. Под руководством Коротенко была выстроена система управления отходами, подпадающими под действие РОП, внедрен механизм компенсации затрат за сбор и переработку отходов, создана с нуля отрасль авторециклинга, разработана и утверждена Стратегия развития ТОО «Оператор РОП» в части управления отходами.

Новый руководитель ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев – выпускник двух Восточно-Казахстанских университетов по специальностям «Инженерная защита окружающей среды» и «Юриспруденция».

Свою карьеру Медет Кумаргалиев начинал с должности аппаратчика – гидрометаллурга. С 2007 по 2012 годы работал в управлении охраны окружающей среды Восточного Казахстана на позиции специалиста отдела экологической экспертизы, а затем руководителя отдела экологического регулирования. В 2009 году Кумаргалиевым были разработаны программные модули «Единая база разрешительной системы в области охраны окружающей среды» и «Универсальная разрешительная система». В сентябре 2012 года Кумаргалиев возглавил управление в Министерстве охраны окружающей среды, где отвечал за экологическую экспертизу и выдачу разрешительных документов. Медет Кумаргалиев также имеет опыт работы в Государственной корпорации «Правительство для граждан» и РГП «Госэкспертиза».

В 2019 году Медет Кумаргалиев работал в управлении отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

В новой должности Медет Кумаргалиев займется исполнением следующего этапа развития перерабатывающей отрасли в Казахстане, который подразумевает усиление взаимодействия с государственными органами, акиматами, НПО. Также ТОО «Оператор РОП» предстоит большая работа в части внедрения ставки платы на упаковку и увеличению мощностей по сбору и переработке отходов.

Светлана Коротенко переходит в Наблюдательный совет ТОО «Оператор РОП» и будет курировать вопросы обеспечения Стратегии развития ТОО «Оператор РОП».

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Ключевые слова: Назначения,
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