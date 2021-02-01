Медет Чотабаев и Жанат Шыбыкбаев дебютируют в опере «Тоска» на сцене «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «Астана Опера» 4 и 6 февраля слушателям будет предложена одна из самых знаменитых мировых опер – «Тоска» великого итальянского композитора Джакомо Пуччини. В главных партиях романтичного художника Марио Каварадосси и шефа римской полиции барона Скарпиа на сцене Большого зала дебютируют ведущие солисты театра заслуженные деятели Казахстана Медет Чотабаев и Жанат Шыбыкбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Одно из наиболее драматичных сочинений Дж. Пуччини ярко, в деталях воспроизводит атмосферу Рима начала XIX века. Грандиозные храмы и дворцы, в которых проходят события, сохранились и по сей день, это Базилика Сант-Андреа-делла-Валле, Палаццо Фарнезе и замок Сант-Анджело.

Спектакль имеет исторический сюжет: действие оперы происходит в июне 1800 года, когда французская армия под командованием Наполеона вторглась в Италию, вошла в Рим, установив там республику. В произведении затрагиваются темы борьбы за свободу и драмы любви, противостояния жестокости и коварству.

Флория Тоска – единственная женщина среди всех персонажей оперы. Личность главной героини многогранна: нежная и капризная, пылкая, ревнивая, способная беззаветно любить, отважная и патриотичная.

Испещренная сценами ревности, предательств и убийств, фабула музыкального произведения весьма трагедийна. Основные участники драмы погибают, уничтожая друг друга. Помимо неистовства страстей, столь же выразительно здесь проявлен необыкновенный мелодический талант Пуччини: арии Каварадосси «Recondita armonia» и «E lucevan le stelle», ария Тоски «Vissi d’arte» по сей день продолжают покорять сердца публики по всему миру.

6 февраля образ Каварадосси воплотит заслуженный деятель Казахстана Меир Байнеш. Заглавную партию певицы Флории Тоски исполнят заслуженные деятели Казахстана Жупар Габдуллина и Маргарита Дворецкая. Ризничий – Шынгыс Расылхан, Анджелотти – Болат Есимханов, Сполетта – Беимбет Танарыков, Рамзат Балакишиев, Шарроне – Талгат Галеев, Тюремщик – Нурлыбек Коспармаков, Пастушок – Канат Бахтияр.

«В нашей труппе много ярких артистов, которые не раз с большим успехом выступали не только на родной сцене, но и на многих зарубежных площадках. Их творчество было высоко оценено как казахстанскими критиками и музыковедами, так и международными специалистами – именитыми дирижерами и оперными режиссерами. В свою очередь, мы прикладываем все усилия, чтобы все солисты были задействованы в постановках театра и концертных программах, расширяли свой репертуар», - отметил директор оперной труппы «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов.

Симфонический оркестр и хор «Астана Опера» выступят под управлением заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина.

Премьера спектакля в сценической редакции легендарного театра «Ла Скала» в «Астана Опера» прошла 9 мая 2014 года. Режиссер-постановщик – Лука Ронкони. Главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Ассистент режиссера – Еренбак Тойкенов. Руководитель детского хора – Алтынганым Ахметова.

Начало спектаклей в 19:00 и 17:00.