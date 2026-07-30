Медеплавильный завод за 750 млрд теңге построят в Балхаше

Правительство Казахстана одобрило Соглашение об инвестициях по проекту строительства нового медеплавильного завода в Балхаше за 750 млрд теңге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов. Проект реализуется во исполнение поручения Главы государства по развитию глубокой переработки сырья и увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Новое предприятие разместят в Балхаше Карагандинской области. Общий объем частных инвестиций составит 750 млрд теңге. Строительство завода планируется начать в 2027 году, ввод в эксплуатацию намечен на 2030 год.

Проектная мощность предприятия составит 300 тыс. тонн катодной меди, 10 тонн золота, 300 тонн серебра и более 1,5 млн тонн серной кислоты в год.

На предприятии будет создано около 1200 постоянных рабочих мест. К моменту запуска 90% сотрудников составят казахстанские специалисты, включая руководящий состав. В течение последующих пяти лет их долю планируется увеличить до 95%. Кроме того, инвестор обязался обеспечить подготовку 50 студентов в учебных заведениях Карагандинской области.

Ожидается, что запуск нового производства позволит увеличить выпуск меди в Казахстане в полтора раза — до более чем 800 тыс. тонн в год, а экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью возрастет с 460 тыс. до 760 тыс. тонн меди ежегодно.

В Правительстве РК отметили, что производство оснастят современными технологиями и цифровыми решениями.

Напомним, по итогам первого полугодия 2026 года объем производства в обрабатывающей промышленности Казахстана увеличился на 9,8%, а выпуск катодной меди составил 232 тыс. тонн.