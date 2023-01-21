Медцентр Управделами Президента РК заинтересован в сотрудничестве с актюбинским вузом

21 Января 2023, 14:46

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Медицинский центр Управления Делами Президента РК заинтересован в сотрудничестве с Западно-Казахстанским медицинским университетом в Актобе. Об этом сообщил руководитель центра Алексей Цой во время встречи с профессорско-преподавательским составом вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алексей Цой отметил значимость актюбинского вуза в деле подготовки качественных кадров для сферы здравоохранения. Для системы здравоохранения необходима качественная система образования, считает он.

«Нашим Медицинским центром проводится большая исследовательская работа, и мы заинтересованы в сотрудничестве в данной сфере с вашим вузом, поскольку здесь есть огромный научный потенциал. Для нас выпускники актюбинского медицинского вуза являются своеобразным брендом. Из этих стен выходят действительно сильные молодые доктора. Медицинский центр УДП РК - это большая структура, и наша задача, согласно поручению Главы государства, оказать содействие регионам в поиске и внедрении инноваций, новых технологий, в том числе образовательных. Для нас очень важно взаимодействие с вашим медицинским вузом, поскольку нормальная система здравоохранения не может существовать без качественной системы образования», - сказал Алексей Цой.

Сегодня в единственном медицинском университете западного региона страны обучаются более 5,3 тысячи студентов, численность профессорско-преподавательского состава составляет 480 человек. За годы своей деятельности в ЗКМУ подготовили более 30 тысяч врачей.

Затем руководитель Медицинского центра УДП РК встретился с медицинской общественностью региона. В ходе презентации предприятий МЦ УДП РК было отмечено, что за почти вековой период - более 90 лет - Медицинский центр Управления Делами Президента стал флагманом системы здравоохранения страны. В его состав входят ведущие клиники республики - больница УДП с уникальным центром ядерной медицины в Астане и центральная клиническая больница в Алматы, лечебно-оздоровительный комплекс «Окжетпес», центр санитарно-эпидемиологической экспертизы, центр медицинских технологий и информационных систем, сеть детских садов «Қарлығаш» с инновационными практиками дошкольного воспитания и обучения. Организации, в которых работают порядка 6 тысяч специалистов высокой квалификации, имеют стандарты Joint Commission International, ISO, GPP, IIac-mra, что является подтверждением международной компетенции.

Сотрудничество с всемирной организацией здравоохранения, ведущими мировыми стратег-партнерами позволило позиционировать медицинский центр в качестве центра наилучших практик или центра апробации для внедрения самых передовых технологий. Реализуется образовательная, научно-исследовательская работа, проводятся санитарно-эпидемиологические исследования, активно ведется поиск и внедрение в практику инновационных методов, а также трансферт в практическое здравоохранение республики. Только за последние три года специалистами клиник имплементированы и впервые внедрены в практику Казахстана более 150 новых технологий.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области