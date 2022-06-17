17 Июня 2022 19:37

Медалями наградили сотрудников скорой помощи Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Работу сотрудников Карагандинской областной скорой помощи отметило Министерство здравоохранения. Нагрудным знаком и медалью наградили двух фельдшеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министерство здравоохранения Республики Казахстан высоко оценило работу сотрудников Областной станции скорой медицинской помощи. За многолетний плодотворный труд врач и фельдшер станции были удостоены наград.

Медаль «Еңбек ардагері» вручена Роману Шину. В должности врача скорой медицинской помощи подстанции города Темиртау он трудится с 1985 года.

Бибигуль Муканова награждена нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін». Свою трудовую деятельность в должности фельдшера скорой помощи подстанции № 4 женщина начала в 1990 году. Здесь и работает в настоящее время.