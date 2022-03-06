Медалями и нагрудными знаками наградили женщин полицейских в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Актюбинской области прошло торжественное мероприятие, на котором медалями, нагрудными знаками были награждены женщины-полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в полиции наравне с мужчинами службу несут женщины-следователи, дознаватели, криминалисты, оперуполномоченные, сотрудницы ювенальной полиции и других служб.

В канун праздника за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей приказом министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Марата Ахметжанова старший участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних Салтанат Кушкалиева награждена медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін». Галия Карасаева старший участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних была награждена нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» I степени. Также нагрудными значками «Ішкі істер органдарының үздігі» II степени награждены шесть сотрудниц.

Полицейскому ИВС Самал Уразалиевой была вручена почетная грамота МВД РК, участковому инспектору полиции по делам несовершеннолетних Гаухар Тлеумагамбетовой была вручена грамота МВД РК. Благодарственные письма были вручены четырем сотрудницам и 10 сотрудницам объявлена благодарность.

Начальник департамента полиции Абай Жусупов поздравил женщин-полицейских, ветеранов с праздником.

«Представительницы прекрасной половины человечества ежедневно несут на своих хрупких плечах груз служебных проблем и житейских забот, женщины всегда остаются образцом доброты и нежности, природной мудрости и обаяния, олицетворением самого светлого и прекрасного на земле. Мы, мужчины, с особым чувством признательности в этот день благодарим вас за это», – отметил Абай Жусупов.