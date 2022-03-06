РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:18, 06 Март 2022 | GMT +6

    Медалями и нагрудными знаками наградили женщин полицейских в Актобе

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Актюбинской области прошло торжественное мероприятие, на котором медалями, нагрудными знаками были награждены женщины-полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодня в полиции наравне с мужчинами службу несут женщины-следователи, дознаватели, криминалисты, оперуполномоченные, сотрудницы ювенальной полиции и других служб.

    В канун праздника за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей приказом министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Марата Ахметжанова старший участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних Салтанат Кушкалиева награждена медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін». Галия Карасаева старший участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних была награждена нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» I степени. Также нагрудными значками «Ішкі істер органдарының үздігі» II степени награждены шесть сотрудниц.

    Полицейскому ИВС Самал Уразалиевой была вручена почетная грамота МВД РК, участковому инспектору полиции по делам несовершеннолетних Гаухар Тлеумагамбетовой была вручена грамота МВД РК. Благодарственные письма были вручены четырем сотрудницам и 10 сотрудницам объявлена благодарность.

    Начальник департамента полиции Абай Жусупов поздравил женщин-полицейских, ветеранов с праздником.

    «Представительницы прекрасной половины человечества ежедневно несут на своих хрупких плечах груз служебных проблем и житейских забот, женщины всегда остаются образцом доброты и нежности, природной мудрости и обаяния, олицетворением самого светлого и прекрасного на земле. Мы, мужчины, с особым чувством признательности в этот день благодарим вас за это», – отметил Абай Жусупов.


    Теги:
    Дата Правоохранительные органы Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!