Медали и грамоты вручили лучшим женщинам-полицейским Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В преддверии 8 марта лучших женщин-полицейских отметили медалями и грамотами. Торжественное мероприятие прошло в здании департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В поздравительной речи начальник департамента полиции Атыгай Арыстанов выразил признательность женщинам – коллегам, совмещающим нелёгкую службу с заботой о семье, воспитанием детей и созданием семейного уюта. С особой теплотой начальник поздравил вдов сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, вручив им подарки и денежные премии.

«Женщины представлены во всех подразделениях органов внутренних дел, они расследуют сложные уголовные дела, раскрывают преступления, проводят исследования, обеспечивают охрану общественного порядка, работают с детьми и выполняют другие функции», - сказал начальник департамента полиции Атыгай Арыстанов.

Затем он наградил отличившихся сотрудниц. За добросовестное исполнение своих служебных обязанностей инспектор группы автоматизации и связи Асель Дулатбаева была награждена нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» 2 степени, инспектору службы батальона патрульной полиции УП г.Актобе старшему лейтенанту полиции Айымгуль Бектыбаевой вручена медаль «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін». Почетная грамота МВД вручена старшему инспектору управления криминальной полиции старшему лейтенанту полиции Радине Фазкуллиной.

Грамоты МВД были вручены двум женщинам, трем сотрудницам объявлена благодарность, еще трем сотрудницам вручены благодарственные письма МВД РК.

Кроме того, приказом начальника Департамента полиции Атыгая Арыстанова грамотами и благодарственными письмами были награждены 9 сотрудниц, поощрены денежной премией 451 женщина, сняты ранее наложенные взыскания с четырех сотрудниц.