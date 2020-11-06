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Медали «Халық алғысы» вручили группе журналистов в Атырау

6 Ноября 2020 23:09
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Медали «Халық алғысы» вручили группе журналистов в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау группе журналистов вручили медали «Халық алғысы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В борьбе с коронавирусом сначала врачи, потом сотрудники правоохранительных органов показали отличный пример стойкости и самопожертвования. Хочется выделить и работу представителей СМИ. Многие журналисты выезжали на передовую борьбы с опасной инфекцией, были свидетелями того, что происходило, работали круглосуточно, делая репортажи прямо с места событий. Мы увидели, что они очень любят и гордятся своей профессией, рискуя порой жизнью, они ставят дух патриотизма превыше всего», - сказала заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова, поздравив награжденных от имени главы региона Махамбета Досмухамбетова.

Медаль «Халық алғысы» была вручена заместителю директора ТОО «Атырау-Ақпарат» Серику Кабдолову, корреспонденту телеканала «Хабар24» по Атырауской области Алие Жамитовой, главному редактору сайта atr.kz Баян Жанузаковой, журналисту газеты «Акжайык» Зульфие Искалиевой, корреспонденту телеканала «Атамекен» по Атырауской области Динарк Багытовой, журналист телеканала «Caspian News» Карине Дуржановой, фотокорреспонденту службы коммуникаций Атырауской области Расулу Серикову, редактору телеканала «Атырау» Жулдыз Тилеухан.



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#Атырауская область   #СМИ  
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Автор:

Виктор Сутягин

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