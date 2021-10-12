«Медали Елбасы» получили молодые активисты в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялось вручение «Медалей Елбасы» участникам молодежной программы. Награды вручили 27 участникам бронзового и серебряного уровней из города Нур-Султан и Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа «Медаль Елбасы» реализуется в рамках инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы «El Úmiti». Это единственная программа национального уровня, которая направлена на комплексное развитие молодежи. В программе участвуют молодые казахстанцы от 14 до 29 лет.

Церемонию вручения медалей посетили депутат Мажилиса Парламента РК Мади Ахметов и исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана Тохтар Болысов.

Управляющий директор корпоративного фонда «Академия Елбасы» Ануар Жангозин обратился к участникам и призвал развить навыки, тем самым активно участвуя в развитии страны.

«Задумка этого проекта заключается в том, чтобы молодежь вместе и сообща реализовала хорошие проекты, участвовала в активном развитии нашей страны и общества, тем самым видели свои достижения, дальше шли к ещё большим успехам. Поэтому, искренне желаю дальше участвовать в таких проектах и добиваться больших высот, самое главное чувствовать поддержку друг друга. Потому что вместе вы сможете очень многое реализовать. Думаю, этот проект помог убедиться в этом», - обратился к участникам «Медаль Елбасы» управляющий директор корпоративного фонда «Академия Елбасы» Ануар Жангозин.

Советник директора корпоративного фонда «Академия Елбасы» Маржан Имангалиева объяснила, в чем заключается преимущество проекта для участников.

«Медаль Елбасы», можно сказать, это - уникальный проект по подготовке будущих лидеров нашей страны. На данный момент охвачено более 20 тысяч участников из разных регионов республики. Сегодня «Медаль Елбасы» - мощный мотивационный проект, который дает возможность кардинально изменить жизнь молодежи в лучшую сторону и приобрести новые навыки умения и современные знания. Участников проекта не делят по месту жительства и по каким-то социальным категориям. В проекте принимают участие ребята не только из больших городов, но и ребята из сельских местностей. Обладатели «Медали Елбасы» имеют преимущества при присуждении образовательных грантов. В текущем году 605 обладателей «Медали Елбасы» получили образовательные гранты в вузы РК. Более 30% из них - выпускники сельских школ. Участие в проекте абсолютно бесплатное», - рассказала Маржан Имангалиева.

Обладательница бронзовой «Медали Елбасы» Динара Оралбекова поделилась, почему она решила участвовать в данном проекте.

«Я в этом году окончила магистратуру ЕНУ. Во время карантина я начала заниматься саморазвитием, и на просторах интернета нашла информацию о данном проекте. Благодаря своему труду и своим наставникам мы получаем сегодня медаль. Мы первые три месяца занимались чтением книг, занятием спортом, позже участвовали в таких направлениях как «Национальное наследие», «Волонтерство», «Таланты и навыки». В каждом направлении мы выбираем то, что прежде не делали. К примеру, выбирали книги, которые мы ранее не читали. Кто-то из участников научился играть на домбре, кто-то готовить. Я очень люблю готовить, и во время карантина решила развить свои кулинарные навыки. Также в своем блоге я призываю ребят читать казахскую литературу», - рассказала участница проекта.

Напомним, что перед стартом участники должны выбрать бронзовый, серебряный или золотой уровень и начать программу длительностью от 6 до 18 месяцев. За время участия молодые люди развивают навыки по семи направлениям: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, экспедиции и походы, трудовая практика. Помогают им в этом наставники. Участники еженедельно загружают отчеты на сайт, а наставник их проверяет. Ребята признаются, что проект смог развить в них скрытые таланты и сформировать полезные привычки. За два года вручено 3920 бронзовых и 8 серебряных медалей Елбасы.