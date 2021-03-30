Медали Елбасы получили костанайские школьники

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Более 200 костанайских школьников удостоились «медали Елбасы», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Год молодежи Первый Президент Казахстана - Елбасы выдвинул общенациональную инициативу «El Úmiti» по поддержке активной и талантливой молодежи. Впервые в нашей республике Н.А. Назарбаевым запущена единственная и уникальная программа национального уровня «Медаль Елбасы», которая направлена на комплексное развитие детей и молодежи в возрасте от 14 до 29 лет.

Проект стартовал в летом прошлого года и охватил более 11 тысяч участников, из них более 500 школьников и студентов Костанайской области.

«На сегодня более 3500 претендентов завершили бронзовый уровень, в том числе, решением республиканской комиссии 239 участников Костанайской области представлены к награждению знаком отличия «Медаль Елбасы», большая часть которых будет вручена в регионах области» ,-рассказали в пресс-службе областного управления образования.

Сегодня в стенах школы-лицея информационных технологий «Озат» награды 17 школьникам из трех специализированных школ для одаренных учащихся вручила руководитель управления образования Зауре Байменова.

«В области решается задача создания равных стартовых возможностей для всех учащихся. «Медаль Елбасы» станет для нашей молодежи важным шагом на пути к успеху и самореализации», - отметила она.

Также за особые заслуги в области дополнительного образования детей медалью «Друг детства» Республиканского учебно- методического центра дополнительного образования МОН РК были награждены директор Регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования Петренко Елена Александровна, заместитель директора по учебно - воспитательной работе Школы технического творчества детей и юношества города Костаная Зубко Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования Дома детского творчества Костанайского района Оспанова Лайла Темирбековна.