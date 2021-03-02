Медаль за спасение женщины из огня вручили участковому из ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГРСК. КАЗИНФОРМ -В ВКО прошло второе рабочее заседание Консультативно-совещательного органа при Департаменте полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во встрече принял участие заместитель директора «Восточно-Казахстанского областного центра психического здоровья». В ходе заседания выступил с докладом начальник отдела управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО Руслан Кошкинчинов, который рассказал участникам о результатах работы по противодействию наркопреступности за 2020 год.

В рамках заседания заместитель начальника ДП ВКО Ринат Унарбеков вручил удостоверения новому составу Консультативно-совещательного органа. В завершение встречи чествовали участкового инспектора полиции из Аягозского района Айбека Бурмантаева. Старшему лейтенанту полиции была торжественно вручена медаль МВД РК «Құқық тәртібіне қосқан үлесі үшін» за добросовестное исполнение служебных обязанностей и смелость, отвагу и самоотверженность, проявленную при спасении людей от огня.

Напомним, что 25 декабря 2020 года А.Бурмантаев, рискуя своей жизнью, вынес из горящего дома в Аягозе пожилую женщину.

