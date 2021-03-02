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    05:31, 02 Март 2021 | GMT +6

    Медаль за спасение женщины из огня вручили участковому из ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГРСК. КАЗИНФОРМ -В ВКО прошло второе рабочее заседание Консультативно-совещательного органа при Департаменте полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    Во встрече принял участие заместитель директора «Восточно-Казахстанского областного центра психического здоровья». В ходе заседания выступил с докладом начальник отдела управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО Руслан Кошкинчинов, который рассказал участникам о результатах работы по противодействию наркопреступности за 2020 год.

    В рамках заседания заместитель начальника ДП ВКО Ринат Унарбеков вручил удостоверения новому составу Консультативно-совещательного органа. В завершение встречи чествовали участкового инспектора полиции из Аягозского района Айбека Бурмантаева. Старшему лейтенанту полиции была торжественно вручена медаль МВД РК «Құқық тәртібіне қосқан үлесі үшін» за добросовестное исполнение служебных обязанностей и смелость, отвагу и самоотверженность, проявленную при спасении людей от огня.

    Напомним, что 25 декабря 2020 года А.Бурмантаев, рискуя своей жизнью, вынес из горящего дома в Аягозе пожилую женщину.


    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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