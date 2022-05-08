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Медалью за мужество награжден пожарный из Караганды
8 Мая 2022 22:26

Медалью за мужество награжден пожарный из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Медалью «Ерлігі үшін» награжден заместитель начальника пожарной части №10 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области Канат Ешмаганбетов. Государственную награду вручил в Акорде Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Канат Ешмаганбетов служит в органах гражданской защиты десятый год. Начинал с должности бойца в пожарной части.

За профессионализм и храбрость он удостоен награды. Капитан гражданской защиты в ноябре прошлого года спас из горящей квартиры двух человек.

«Когда пожарные прибыли на место, подъезд был сильно задымлен. Проникнув в квартиру, Канат обнаружил мужчину и женщину в тяжелом состоянии без сознания. Он вынес пострадавших на свежий воздух, оказал им первую помощь – сделал непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Прибывшая скорая помощь госпитализировала пострадавших. Врачи отметили грамотные действия пожарного, которые позволили спасти жизни людей», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.


Автор:
Корреспондент
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