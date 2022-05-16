16 Мая 2022 01:01

Медалью имени Хиуаз Доспановой наградили жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в рамках празднования 100-летия со дня рождения Халық қаһарманы Хиуаз Доспановой состоялось торжественное собрание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фронтовыми песнями гостей встречал духовой оркестр областной филармонии. Собравшимся представили подготовленную областным историко-краеведческим музеем выставку, посвященную героям Великой Победы и кавалерам ордена «Данк».

На торжественном мероприятии, посвященном первой женщине-летчице казахского народа, гости посмотрели видеофильм о ее жизни и деятельности.

«Отважная Хиуаз Доспанова совершила более трехсот боевых полетов, участвуя в бомбардировках многих стратегически важных вражеских объектов. Она ни разу не покинула поле боя, несмотря на неоднократные тяжелые ранения. Победу она встретила в Берлине. Нам важно помнить о героическом прошлом нашего народа, на их подвигах воспитывая подрастающее поколение. Памятные мероприятия, посвященные 100-летию Хиуаз, направлены на привитие молодежи чувства патриотизма, чести и ответственности», - сказал на собрании аким области Серик Шапкенов.

В ходе мероприятия 10 человек наградили медалью имени общественного деятеля Хиуаз Доспановой. В рамках юбилея героини призерам открытого Западного регионального турнира по таэквондо, областного конкурса молодых акынов и патриотической песни вручены нагрудные знаки «Хиуаз Доспанова».

Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом, подготовленным местными талантами.

Ранее сообщалось, что в Атырау отмечают столетний юбилей казахстанской летчицы Хиуаз Доспановой.