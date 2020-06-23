Медалью «Халық алғысы» наградили отличившихся в борьбе с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках онлайн-форума «Biz Birgemiz» в прямой трансляции на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК прошла торжественная церемония награждения медалью «Халық алғысы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная цель торжественного мероприятия - поощрение граждан, плодотворно работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также особо отличившихся в борьбе с пандемией. Медалью по разным направлениям были награждены 343 граждан.

Среди них: заведующий отделением кардиохирургии Национального научного кардиохирургического центра Тимур Лесбеков, президент Республиканской федерации «Nomad MMA» Гаджи Гаджиев, а также председатель Национальной волонтерской сети Вера Ким.

Всего по стране были награждены 60 врачей и 39 полицейских, 30 военнослужащих, 41 волонтеров и 34 мецената. Помимо этого, медаль вручили 38 деятелям культуры и образования и 25 представителям СМИ.

Медали получили руководитель клуба «Добряков» Гульмира Абдрашева, меценат, общественный деятель Оралбек Ботбай, генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, нейрохирург главного военного госпиталя Ержан Рыскалиев, а также инспектор департамента полиции города Нур-Султана Артур Болтабеков, волонтер Абзалбек Султанбек, победитель государственной программы «100 новых лиц Казахстана», член коалиции за зеленую экономику и развитию технологий Амир Куат, эксперт молодежного крыла «Жас отан» Хафиз Аян.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены учредить медаль «Халық алғысы» для поощрения особо отличившихся граждан в борьбе с коронавирусной инфекцией.





Фото: ortcom.kz