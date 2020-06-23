Медалью «Халық алғысы» наградили 11 восточноказахстанцев

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Чествование особо отличившихся в борьбе с пандемией, среди которых есть и жители Восточного Казахстана, состоялось в ходе республиканского онлайн-форума волонтеров Biz birgemiz с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

В ВКО медали «Халық алғысы» героям нашего времени вручил аким области Даниал Ахметов. Среди награжденных – исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. По его инициативе медработникам Центра матери и ребенка, Центра онкологии и хирургии, 1 городской больницы Усть-Каменогорска были собраны и переданы продуктовые наборы, телевизоры. Также 50 млн тенге выделено пульмонологическому отделению Риддерской городской больницы для приобретения специализированного оборудования и 500 млн тенге фонду «Парыз» на закупку экспресс-тестов. Напомним, компания выделила 10 миллионов долларов в общественный фонд Birgemiz для поддержки казахстанцев во время пандемии COVID-19.

Поддержку нуждающимся оказала и депутат Кокпектинского районного маслихата, учредитель ТОО «Мукаш» Нуржихан Абдрахманова. В период ЧП она оказала помощь многодетным и малообеспеченным семьям района на сумму 720 тыс. тенге.

– Для меня получение награды стало приятным событием. Благодарю за оказанное внимание, – поделилась Нуржихан Абдрахманова. – По истине, только в таких сложных ситуациях можно познать, что такое единство. Вместе мы обязательно победим пандемию.

Также в трудную минуту 37975 восточноказахстанцев из числа социально-уязвимых категорий получили материальную помощь в размере 50 тыс. тенге. Все это благодаря слаженной работе сотрудников и волонтеров ВКО филиала общественного фонда Birgemiz Shygys под руководством Нуржан Тусуповой, которая тоже находится в числе отличившихся.

Заслуженную награду получили руководитель волонтерского движения Lider.kz Semey Евгения Павел, организовавшая работу волонтеров Семея для доставки продуктов первой необходимости 300 семьям и инспектор службы роты патрульной полиции Департамента полиции ВКО Тилек Дурмекбаев, который во время режима ЧП координировал работу сотрудников на 15 блокпостах в Усть-Каменогорске и Семее.

Вместе с тем был отмечен труд мастера Семейского района электрических сетей АО «ВК РЭК» Бейбита Копжасарова. Бригада, которую он возглавлял, на протяжении всего периода ЧП обеспечивала бесперебойное электроснабжение потребителей Семея и подключение к электрическим сетям восьми блок постов города.

Медалью награждены шеф-повар КГУ «Санаторий «Уба» Шемонаихинского района Наталья Колмагорова, организовавшая качественное питание в провизорном стационаре для лиц, прибывающих из-за рубежа и находящихся на карантине, а также собственный корреспондент республиканского телеканала «Астана» Ирина Якунина, которая является членом оперативного штаба и освещает мероприятия, проводимые на территории региона.

Отличился и сержант воинской части 36803 города Семей Архат Ермухамедов. Вместе со своими напарниками он был назначен ответственным за патрульно-постовую службу для обеспечения безопасности граждан в Семее в период чрезвычайного положения. В ходе их служебной деятельности 18 апреля задержан преступник, совершивший убийство, 20 апреля – вор, находившийся в розыске.

– Сейчас мы работаем в режиме 24/7. Многие доктора заразились коронавирусом. Однако несмотря ни на что мы консультируем абсолютно всех пациентов с COVID-19, – говорит обладательница медали «Халық алғысы», главный пульмонолог ВКО Загрипа Абдиева. – Благодаря руководству области у нас налажена КТ-диагностика. Когда пациент проходит это обследование, буквально сразу же я вижу полную картину состояния его легких. Мы также консультируем граждан, находящихся в районах по видеосвязи.

Фельдшер станции скорой медицинской помощи Семея Сергей Онников тоже находится на страже здоровья граждан и работает в эвакуационной бригаде. Невзирая на сложные условия труда в период пандемии вместе со своими коллегами он отработал наибольшее количество вызовов к пациентам с подозрением и установленным диагнозом COVID-19.