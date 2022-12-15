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Медалью «Ерлігі үшін» наградили пожарного, который эвакуировал 9 человек в Талгаре

15 Декабря 2022, 22:25
Медалью «Ерлігі үшін» наградили пожарного, который эвакуировал 9 человек в Талгаре

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Глава МЧС вручил огнеборцу Алматинской области медаль «Ерлігі үшін». Ренат Нурметов вывел в безопасное место из пожара девятерых человек, шесть из которых – дети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МЧС РК.

«5 августа 2021 года на номер «101» поступило сообщение о задымлении в четырехэтажном доме по адресу: Талгарский район, город Талгар, улица Рыскулова, дом 66.

По прибытии к месту вызова установлено, что открытым пламенем горит квартира, и по словам жильцов, внутри могут находиться люди.

Ренат Нурметов возглавил звено газодымозащитной службы, проник в квартиру и начал тушить очаг пожара. В ходе проведения разведки Ренат Нурметов эвакуировал людей на безопасное место и предотвратил угрозу распространения огня на жилые помещения, а также спас с верхних этажей девять человек, из них шесть детей», - рассказали в пресс-службе МЧС РК.



Фото: t.me/qr_tjm


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