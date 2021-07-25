Медальный зачет Олимпиады-2020: у Казахстана - вторая «бронза»

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - 25 июля на Олимпиаде в Токио казахстанские спортсмены выиграли одну медаль — «бронзу» для страны завоевал тяжелоатлет Игорь Сон. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Для Казахстана это вторая медаль на Олимпиаде-2020 — вчера «бронзу» выиграл дзюдоист Елдос Сметов.

На данный момент сборная Казахстана занимает 31-е место в медальном зачете — она делит эту строчку с Германией, Турцией и Украиной. Лидером же по-прежнему является Китай — спортсмены из этой страны уже завоевали одиннадцать медалей, шесть из которых — золотые. Также в тройку входят команды Япония и США.





ТОП-10 медального зачета на 25 июля:

1. Китай — 6-1-4

2. Япония — 5-1-0

3. США — 4-2-4

4. Южная Корея — 2-0-3

5. Россия — 1-4-2

6. Италия — 1-1-3

7. Австралия — 1-1-1

7. Франция — 1-1-1

9. Венгрия — 1-1-0

9. Тунис — 1-1-0





31. Казахстан — 0-0-2.







