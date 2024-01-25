Медаль и личные вещи погибшего во Второй мировой войне карагандинца передали потомкам

Родным погибшего во Второй мировой войне солдата Калхая Сармантаева, уроженца Карагандинской области, передали медаль «За отвагу», личные вещи и горсть земли с его могилы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Калхай Сармантаев ушёл на фронт в 1943 году. Служил стрелком в 1014-м стрелковом полку 288-й Дновской стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. Погиб за три месяца до победы.

Останки нашего земляка были найдены в братской могиле в 2023 году в Латвии во время полевого выезда поискового отряда Ceļš. Идентифицировать бойца удалось по номеру медали «За отвагу».

- Только из Карагандинской области на ту страшную войну ушли 45 тысяч человек. Многие наши деды и прадеды показали пример мужества и вписали свои имена в историю. Представители общественного объединения Atamnyn Amanaty делают большую работу, чтобы наши герои не были забыты. И вот сегодня они передали родственникам солдата Калхая Сармантаева медаль и его личные вещи, – сказал заместитель акима Карагандинской области Ерлан Кусайын на встрече с родственниками солдата в Доме дружбы.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

При погибшем солдате из Карагандинской области были медаль и его ложка.

- Основная миссия нашей организации – поиски пропавших без вести во время Второй мировой войны воинов, призванных с территории Казахстана. Мы единственные в стране занимаемся системными архивно-разыскными и полевыми исследованиями. У нас есть бесплатный сайт: https://form.ata-amanaty.kz, телефон горячей линии: +7-771-287-21-11. И страницы в соцсетях: Instagram: ata.amanaty, Telegram: t.me/ata_amanaty_2023. Каждый может обратиться и оставить заявку на поиск. На сегодня мы получили более 7,5 тыс. заявок, из них 2000 уже выполнили. Каждый месяц находим около 50 воинов. За последние два года доставили на родину останки 19 наших бойцов. К сожалению, останки Калхая Сармантаева привезти не удалось: идентификация была по медали, – сказал председатель ОО Atamnyn Аmanaty Мурат Молдагалиев.

Представители Atamnyn Amanaty нашли потомков Калхая Сармантаева – родных внуков Бирлика и Серика Калкаевых. Они рассказали, что их дед занимал руководящую должность в совхозе Ленина в Карагандинской области. Имел отличное образование, писал стихи. Когда ушёл на фронт в 1943-м, у него остались жена и трое детей. В 1945-м пришла похоронка. Сообщалось, что карагандинец погиб в боях за Латвию. Но где именно захоронен, не указали.

- Наш дед Калхай Сармантаев в 1943–1944 годах был трижды ранен и скончался 28 января 1945 года. Только в прошлом году мы узнали, где именно он похоронен. Очень благодарны Atamnyn Amanaty. Отвезём землю с могилы нашего деда на кладбище в Актогае. О дедушке знаем мало, но, по словам старших, он 13 лет отработал в совхозе, на войну ушёл в 43 года добровольцем. Оставил после себя двух дочерей и сына, – рассказал внук солдата Серик Калкаев.

По словам Мурата Молдагалиева, на сегодняшний день в Москве находятся останки ещё трёх солдат-казахстанцев, которые проходят экспертизу.