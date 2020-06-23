Медаль «Халық алғысы»: в Мангистауской области наградили врачей, учителей, полицейских

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках онлайн-форума «Біз біргеміз» аким Мангистауской области Серикбай Трумов вручил медаль «Халық алғысы» представителям сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, а также общественным деятелям, отличившимся в борьбе с COVID-19.

Пандемия коронавирусной инфекции стала настоящим испытанием для казахстанцев, в частности для врачей, полицейских и других специалистов, кто непосредственно находится на передовой в борьбе с вирусом. Их труд не остался незамеченным. В Казахстане согласно Указу Президента страны Касым-Жомарта Токаева учреждена медаль «Халық алғысы».

Сегодня ее получили семеро мангистауцев. Глава региона Серикбай Трумов выразил искреннюю благодарность тем, кто не покладая рук стоит на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. В числе награжденных — известный журналист, собственный корреспондент телеканала «Хабар» по Мангистауской области, директор центра общественных коммуникаций Гульмира Абишева, социальный работник, медсестра центра специальных социальных услуг №1 Агимаш Торебаева, директор многопрофильной клиники «SofieMedGroup» Аймет Мухаметов, инспекторы управления полиции города Жанаозен Серик Бауенов и Шокан Аманбаев, работник коммунальных служб, слесарь предприятия «Каспий жылу, су арнасы» Галымжан Тажибаев и деятель культуры Злиха Сапарова. Подчеркнем, что аналогичные медали получат примерно 109 жителей Мангистауской области.