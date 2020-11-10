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Медаль «Халық алғысы» получили 16 полицейских Алматинской области

10 Ноября 2020 22:26
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Медаль «Халық алғысы» получили 16 полицейских Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области медалью «Халық алғысы» наградили 16 отличившихся полицейских, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, стражи порядка сутками дежурили на блокпостах и охраняли карантинные зоны. Также круглосуточно несли службу, при этом постоянно осуществляли профилактические проверки соблюдения карантина в местах дислокации, раскрывали преступления, задерживали правонарушителей и преступников.

В числе награжденных участковые инспекторы полиции ОМПС, участковые инспекторы полиции по делам несовершеннолетних группы ювенальной полиции ОМПС, инспекторы батальона патрульной полиции, инспекторы роты патрульной полиции УП города Талдыкоргана, работники изоляторов временного содержания, сотрудники группы обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности ОМПС. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, награды вручались непосредственными руководителями в местах несения службы.



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#Алматинская область   #МВД РК  
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