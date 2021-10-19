РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:22, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Медаль «Алтын белгі» выставили на продажу в Сети - комментарий Минобразования

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе Министерства образования и науки РК прокомментировали информацию о продаже на сайте объявлений медали «Алтын белгі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в социальных сетях распростпанилось фото с сайта частных объявлений. Продавец выставил медаль за успехи в учебе на продажу за 2 миллиона тенге.

    ««Алтын белгі» - это именная медаль. Она выдается вместе с аттестатом об общем среднем образовании «Алтын белгі», где прописывается имя получателя. То есть, передать или продать ее кому-то для пользования преимуществами, которые имеются у обладателей «Алтын белгi», невозможно», - прокомментировали в пресс-службе МОН РК.

    В ведомстве отметили, что медаль может представлять интерес разве что для частных коллекционеров, нумизматов.



    Теги:
    Образование Главная Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!