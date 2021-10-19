Медаль «Алтын белгі» выставили на продажу в Сети - комментарий Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе Министерства образования и науки РК прокомментировали информацию о продаже на сайте объявлений медали «Алтын белгі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в социальных сетях распростпанилось фото с сайта частных объявлений. Продавец выставил медаль за успехи в учебе на продажу за 2 миллиона тенге.

««Алтын белгі» - это именная медаль. Она выдается вместе с аттестатом об общем среднем образовании «Алтын белгі», где прописывается имя получателя. То есть, передать или продать ее кому-то для пользования преимуществами, которые имеются у обладателей «Алтын белгi», невозможно», - прокомментировали в пресс-службе МОН РК.

В ведомстве отметили, что медаль может представлять интерес разве что для частных коллекционеров, нумизматов.



