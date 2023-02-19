Мечты космических экологов: безаварийные пуски, экологически чистые ракеты и защита Земли

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первая декада февраля 2023 года выдалась напряженной для сотрудников подразделения РГП «Инфракос», обеспечивающих экологическое сопровождение пусков ракет с космодрома Байконур. Два космических запуска в течение пяти дней и почти уже полмесяца работы на полях падения отделяющихся частей ракеты (ОЧР). О том, какие это люди - космические экологи, чем они рискуют и о чем мечтают в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор филиала РГП «Инфракос» Ерлан Бекешев.

Ерлану Бекешеву 42 года, он инженер-химик, докторант по специальности «космическая техника и технологии», автор изобретения очистки почвы от керосина. На предприятии работает 18 лет, последние три года руководит коллективом, с 2021 года возглавляет филиал РГП «Инфракос» в г.Алматы.

- Ерлан Ахмедович, сотрудники предприятия в данное время все еще находятся в районах полей падения?

- Да, наши мобильные группы прибыли в Жезгазган в начале февраля, 5 февраля состоялся пуск ракеты «Протон-М», через четыре дня, 9 февраля, с Байконура была запущена ракета-носитель «Союз 2.1а». Наши ребята вместе с российскими коллегами отработали по плану и пока находятся на месте, так как планировался пуск еще одного «Союза» 20 февраля 2023 года. Но стало известно, что этот запуск переносится и специалисты собираются возвращаться в Алматы.

- А чем отличаются поля падения для «Протонов и «Союзов»?

- Всего на территории Республики Казахстан, в соответствии с договором аренды от 1994 года, определено 46 районов падения (РП) отделяющихся частей ракет-носителей на участках 8-ми областей: Улытауской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской.

Поскольку сейчас на космодроме Байконур всего два действующих космических ракетных комплекса - «Союз» и «Протон», то для приема первых ступеней ракет-носителей используются районы падения, расположенные только в Улытауской области.

Зона Ю-25, предназначенная для падения 1-ой ступени РН «Союз», состоит из четырех районов падения общей площадью 0,23 млн га. Расстояние от границы города Жезказгана до границы зоны падения составляет 24 км.

Для 1-ой ступени РН «Протон-М» отведена зона Ю-24, состоящая из двух районов падения общей площадью 0,16 млн га. Она находится в 73 км от города Жезказгана до границы зоны падения

- Насколько мне известно, предприятие экологического сопровождения космических пусков было создано одним из первых в системе Казкосмоса?

- Да, нашему предприятию, которое раньше называлось РГП «Научно-исследовательский центр «Ғарыш-Экология» уже 22 года. В 2021 году оно было реорганизовано путем присоединения к РГП «Инфракос». Именно «Инфракос» - означающее «инфраструктура космодрома» - и наша «Ғарыш экология» стали первыми казахстанскими предприятиями на Байконуре.

Наш филиал является единственной специализированной организацией, выполняющей работы по экологическому мониторингу территорий Республики Казахстан, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности комплекса «Байконур». Для оперативного реагирования на нештатные и штатные ситуации, аналитического обеспечения ракетно-космической деятельности космодрома Байконур в городах Алматы, Байконыр и Жезказган имеются наши химические лаборатории и передвижная специализированная химическая лаборатория на базе автомобиля КАМАЗ для оперативных исследований в полевых условиях.

Если говорить в цифрах, то с 2002 по 2022 годы филиалом выполнено экологическое сопровождение 201-го пуска ракеты-носителя и межконтинентальных баллистических ракет (МБР), в том числе 106 пусков РН «Протон», 66 пусков РН «Союз», 11 пусков РН «Зенит» и 18 пусков МБР.

- Я думаю, Вас и Ваших коллег можно назвать героями нашего времени. Каким рискам вы подвергаетесь при экологическом сопровождении космических запусков?

- Об этом можно говорить много, ведь немногие знают, что на местах падений фрагментов первых ступеней ракет, первыми к работам приступают наши сотрудники, совместно с российскими коллегами. Они начинают оперативное измерение атмосферного воздуха, отбор проб объектов окружающей среды. Параллельно ведутся работы в позиционном районе космодрома Байконур во время подготовки и пуска ракеты, а также на заправочных станциях и на самом стартовом комплексе уже после запуска. Конечно, при выполнении этих работ мы придерживаемся всех требований безопасности и охраны труда, но тот факт, что ты должен первым провести замеры, сильно пугает и в голове постоянно мысль о том, чтобы все было штатно, «хоть бы не было аварии». На самом деле это и есть мечта каждого космического эколога – безаварийные пуски, экологически чистые ракеты, защита Земли, природы. И в то же время мы за освоение космоса, мирного космоса.

- Можете вспомнить самый сложный момент из Вашей практики?

- Любая работа сложная, и наша не исключение, ведь пуски ракет проходят в различные времена года и при разных климатических условиях. Представьте, часами стоишь на морозе в пронизывающий ветер на стартовой площадке космодрома или в степи, проводишь замеры с приборами - это очень сложно. Также выезды в районы падения. С осени до лета имеют свои трудности: даже специальная техника высокой проходимости застревает в грязи и в сугробах, откуда приходится извлекать ее сутками. А препятствия из водных объектов, это другая история… Часто группа, выезжающая в районы падения, попадает в такую ловушку, но выход надо найти, так как ракета уже стоит на стартовом комплексе и готова к пуску, и ты должен быть на месте в определенное время.

Мне довелось непосредственно участвовать в ликвидации последствий трех аварий: межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 в Кызылординской области в 2006 году, ракет-носителей «Протон-М» в Улытауской области в 2007 году и в Кызылординской области в 2013 году соответственно. Когда ты первый спускаешься в воронку глубиной 15-17 метров для проведения исследований на загрязнение, масштабы воронок пугают визуально. Ты знаешь, сколько тонн гептила было заправлено в ракету, который является высокотоксичным веществом 1 класса опасности. Понимание ситуации по-настоящему заставляет тебя осмыслить всю свою прожитую жизнь. Но выбора нет, ведь на тебе лежит особая ответственность и вся страна ждет результатов.

- Вы уже рассказали, что сейчас на Байконуре есть два действующих космических ракетных комплекса - «Союз» и «Протон». Насколько опасны в экологическом плане запуски с космодрома этих ракет в настоящее время?

- Если говорить про ракету-носитель «Протон-М», использующей ракетное топливо гептил (несимметричный диметилгидразин), то двусторонними соглашениями Казахстана и России предусмотрено постепенное сокращение пусков РН «Протон-М» до их завершения в 2026 году. Эта программа выполняется. Так, в 2022 году с космодрома Байконур был осуществлен всего один пуск РН «Протон-М». Что касается воздействия гептила на природную среду, то оно носит только локальный (точечный) характер при штатных пусках ракет и только в отведенном для него районе падения, где нет населенных пунктов. Очистку этих территорий выполняют российские специализированные организации.

А для запуска ракеты-носителя «Союз» используется экологически безопасное топливо – керосин, который применяется также и в авиационной технике. С Байконура в основном сейчас проводятся пуски «Союзов». Вот готовимся к новому пуску с космодрома Байконур. Надежное обеспечение экологической безопасности космических запусков с Байконура – это не только мой долг как руководителя космических экологов, но и дело всей моей жизни.

- Спасибо, за беседу! Успехов Вам и всему коллективу в Вашей нелегкой работе.

Фото: Ғарыш экология