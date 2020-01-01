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Мечты детей-сирот исполнили перед Новым годом жители СКО

1 Января 2020 02:31
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Мечты детей-сирот исполнили перед Новым годом жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области завершилась акция «Быть Дедом Морозом просто», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы филиала партии «Nur Otan», подарки на Новый год получили почти 200 воспитанников Полудинского детского дома, Шоптыкольской коррекционной школы-интернаты, Соколовской коррекционной школы-интерната, Архангельского и Айыртауского центров поддержки детей. О своих мечтах они рассказывали в письмах Деду Морозу.

«Мы обратились к североказахстанцам с просьбой подарить каждому ребенку радость. Нам помогли многие предприниматели, неравнодушные граждане, за что мы им благодарны. Откликнулись партийные активисты», - отметила заведующая отделом политической работы Гульнара Халыкова.

Акцию партийцы намерены проводить ежегодно.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Нур Отан,
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Автор:

Олеся Жуковень

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