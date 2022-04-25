Мечту трехлетнего мальчика исполнили спасатели в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау спасатели исполнили мечту трехлетнего мальчика прокатиться на пожарной машине, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области была осуществлена мечта трехлетнего Альтаира Бақытұлы. Несмотря на такой юный возраст он коллекционирует пожарные машины, смотрит мультики про пожарных и его заветной мечтой было увидеть настоящих спасателей, прокатиться на пожарной машине.

Пока в его коллекции всего 15 машин.

«Сын начал интересоваться пожарными машинами с двух лет: в магазине игрушек он выбирал только их», — отметил отец ребенка.

Воплощением мечты мальчика занималась целая команда сотрудников ДЧС Атырауской области.

Пожарную машину подогнали к подъезду, где проживает ребенок. На окно второго этажа по автолестнице поднялся капитан гражданской защиты А. Закраилов.

Когда мальчик увидел в окне пожарного, то был на седьмом небе от счастья.Его с отцом спустили по автолестнице во двор. Затем Альтаира и его сестру покатали на пожарной машине и повезли на экскурсию в специализированную пожарную часть №1 города Атырау.

« Показали тушение условного пожара на автотранспорте. По его эмоциям было видно, что у маленького ребенка - боевой дух, отважный характер.

При прощании от имени личного состава Альтаиру подарили набор пожарных машинок для его коллекции», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.







