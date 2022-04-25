Мечту трехлетнего мальчика исполнили спасатели в Атырау
Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области была осуществлена мечта трехлетнего Альтаира Бақытұлы. Несмотря на такой юный возраст он коллекционирует пожарные машины, смотрит мультики про пожарных и его заветной мечтой было увидеть настоящих спасателей, прокатиться на пожарной машине.
Пока в его коллекции всего 15 машин.
«Сын начал интересоваться пожарными машинами с двух лет: в магазине игрушек он выбирал только их», — отметил отец ребенка.
Воплощением мечты мальчика занималась целая команда сотрудников ДЧС Атырауской области.
Пожарную машину подогнали к подъезду, где проживает ребенок. На окно второго этажа по автолестнице поднялся капитан гражданской защиты А. Закраилов.
Когда мальчик увидел в окне пожарного, то был на седьмом небе от счастья.
Его с отцом спустили по автолестнице во двор. Затем Альтаира и его сестру покатали на пожарной машине и повезли на экскурсию в специализированную пожарную часть №1 города Атырау.
« Показали тушение условного пожара на автотранспорте. По его эмоциям было видно, что у маленького ребенка - боевой дух, отважный характер.
При прощании от имени личного состава Альтаиру подарили набор пожарных машинок для его коллекции», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.