Мечту особенных детей в день семьи осуществили спасатели ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Международный день семьи спасатели Восточного Казахстана поздравили детей с особыми образовательными потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве отметили, что в рамках Международного дня семьи сотрудники ДЧС ВКО осуществили мечту детей, воспитанников школы-интерната «Ак ниет». Дети, которым были вручены подарки к празднику, воспитываются в неполных семьях. Мамы не в состоянии исполнить все пожелания своих детей. Поэтому спасатели не остались в стороне и в добрый праздник оказали внимание детям.

К примеру, 10-летний Ислам давно мечтал о собаке и постоянно просил маму приобрести ему четырехлапового друга. Теперь он может играть со своим щенком-роботом, который лает, бегает и виляет хвостом, доставляя радость владельцу. А 7-летняя Мария и 8-летняя Мария, мечтали о велосипеде и самокате. И их мечту осуществили сотрудники департамента.

«Мы давно сотрудничаем со школой-интернатом «Ак ниет». С детьми проводим занятия по безопасности, конкурсы по тематике ЧС. Ребята посещают пожарные части, спасательные станции. И сегодня, в международный день семьи, чтобы доставить радость детям, мы заранее узнали о их мечте и от чистого сердца подарили то, что они хотели. Видя их счастливые лица, мы понимаем, что детские мечты должны сбываться!» - заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.

Фото: ДЧС ВКО