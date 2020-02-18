Мечтаю выпустить глобальный хит на казахском языке - Димаш Кудайберген

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - 18 февраля в Москве прошла пресс-конференция с участием Димаша Кудайбергена, его отца Каната Айтбаева и Игоря Крутого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный новостной сайт Димаша Кудайбергена dimashnews.com.

Встреча с журналистами, которая была посвящена концерту Димаша в Москве девятого марта, прошла в неформальной обстановке.

Подробности концерта описал сам Димаш:

«Программа называется «Арнау», мы уже давали несколько концертов в других странах, в том числе в США. Теперь мы готовимся к тому, чтобы произвести впечатление в Москве», — заявил Димаш.

Казахстанский певец в шутку назвал свои концерты «экзаменами», в которых публику невозможно обмануть или схалтурить.

Димаш отдельно поблагодарил Игоря Крутого – певец отметил, что мечтал о работе с российским композитором с самого детства.

И. Крутой рассказал, в чем заключается «феномен Димаша»: «У него уникальный голос, уникальный ритм. Ему важно пропустить музыку через себя, так как он обладает невероятным талантом».

Отец Димаша, Канат Айтбаев, пообещал, что на предстоящем концерте Димаша зрители увидят много новшеств и изменений.

«Прямо сейчас я намерен давать концерты, выпускать клипы. После всех турне, конечно же, хочется отдохнуть с друзьями (смеется). Напряженный график и концерты требуют отдыха. Однако я не жалуюсь – сам понимаю, что не смогу долго прожить без музыки, без творчества, без интенсивной работы», — рассказал Димаш.

Помимо планов о будущем, Димаш рассказал о небольшой мечте – выпустить глобальный хит на казахском языке. Казахстанский певец привел в пример представителей K-pop музыки, отметив, что им удалось заставить подпевать на корейском языке весь мир. Димаш надеется, что одна из его новых песен сможет произвести подобный эффект, так как «музыка не имеет границ и национальностей».

Эту тему продолжил отец Димаша.

«Хит не выбирает языка. Я немного удивляюсь, как люди с разных стран подпевают его песням на казахском языке без акцента. К примеру, на концерте в Америке люди из 54 стран, 44 штатов на стадионе пели вместе с Димашем. На русском языке, на казахском языке, на других языках. Это очень сильно. Когда зритель любит творчество своего артиста, у них не существует языкового или национального барьера», — заявил К. Айтбаев.

Напоследок Димаш поделился эксклюзивными планами: певец рассказал о том, что он готовит новую песню со своим «хорошим другом-рэпером», имя которого певец называть не стал.

Также казахстанский талант должен представить публике еще одну новую композицию на концерте в Москве. Детали также не разглашались.