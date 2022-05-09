9 Мая 2022 18:46

Мечтаю навестить двоюродного брата в Словакии - ветеран Джапаш Кашеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В семье Кашековых на фронт отправились все мужчины. Трое погибли на войне, только младший вернулся из боя. Участник ВОВ Джапаш Кашеков поделился воспоминаниями в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

В каждой казахстанской семье есть своя история победы. Подвигами предков сегодня гордятся их потомки. Однако сведения о раненых, пропавших, погибших для многих остаются неизвестными или находятся под грифом секретности. Ветераны не кичатся заслугами, они рады мирному небу над головой и каждому прожитому дню.

Соседи знают, что на этой улице, в этом доме живет герой, участник Великой Отечественной войны Джапаш Кашеков. Через 11 дней ветерану исполнится 96 лет. Он пережил голод, войну, участвовал в советско-японской войне.

Джапаш Кашеков родился 20 мая 1926 года в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области. Отец Джапаша Кашекова скончался в 1933 году. Мать Айымхан умерла в 1935 году. Сиротами остались 13-летняя Аршынкул, 11-летняя Талшынкул и 9-летний Джапаш. Кто-то должен был позаботиться о детях в эти суровые времена. Будучи юным, не побоявшись ответственности, 17-летний племянник отца Джапаша Джолдас взял сирот под опеку. Джолдас Кашкынбаев стал опорой семьи и отцом своим братьям и сестрам.

Он постарался воспитать их порядочными, добросовестными людьми. Джолжас Кашкынбаев уделял особое внимание образованию братьев и сестер. 9-летнего Джапаша отдал в школу, а вечером просил его обучить грамоте.

Семья и родственные узы были главными ценностями для Джолдаса Кашкынбаева. Поэтому вместе с детьми Кашека под опеку он взял своего брата Оралбека и двоюродного брата Каната. Все мирно жили под единым шаныраком, пока не началась война.

Джолдаса Кашкынбаева первым призвали на фронт в 1942 году Сайрамским районным военкоматом. Следом за ним на войну отправились Оралбек и Канат. От них не было вестей. Однако семья не теряла надежду, а в феврале 1945 года на фронт отправился Джапаш. Тогда ему было 19 лет.

Старшие братья Джапаша Кашекова так и не вернулись с войны. Как стало известно спустя годы, опора семьи Джолдас Кашкынбаев погиб 26 марта 1945 года при освобождении села Невидзани Топольчанского района Чехословакии. Останки воинов, первично захороненных в селе Невидзани, в 1945 году перенесли на Центральное военно-мемориальное кладбище в Братиславе.

«У отца было четверо братьев и у каждого своя семья. Наш дядя Кадирбай скончался с двумя детьми от голода. В Словакии есть мемориальное кладбище, где похоронен мой двоюродный брат Джолдас. На душе неспокойно. Считаю, что я обязан навестить его и исполнить свою давнюю мечту. Хочу поехать в Словакию, прочитать Коран, большего мне от жизни не надо», - признался Джапаш Кашеков.

Ветеран войны в честь старшего двоюродного брата назвал своего внука Джолдасом, который прошел воинскую службу на погранзаставе «Сары Боктер».

Несмотря на преклонный возраст, Джапаш Кашеков детально помнит войну, в какой части служил, как попал в корейскую семью. Он служил в воинской части 287 в стрелковой дивизии. Когда солдаты отправились на Дальний Восток, служил в первом батальоне 3 роты Приморского военного округа. Затем обучился на водителя. Участвовал в боях против Японии. Волею судьбы даже попал в Северную Корею.

«На обратном пути уже наступила зима, было сложно добраться домой. На вокзале нашли небольшую железную печку. Мы зажгли огонь, зашли в вагон и немножко согрелись. Попытались выехать на дорогу, однако нас застал буран, мы были вынуждены остаться здесь. Нас разместили по группам в домах корейцев. В марте решили вернуться на Родину. Выехали на дорогу и благополучно оказались дома», - поделился Джапаш Кашеков.

Вместе с супругой Разией они воспитали 10 детей: шестеро дочерей и четыре сына. Сейчас ветеран живет в уютной квартире с младшей дочерью.

«Зрение плохое, часть того, что вы спрашиваете, не слышу. Однако очень счастлив, что дожил до этих дней. Пусть молодежь живет долго и счастливо. Страна будет развита только усилиями молодого поколения. Мы живем в мирное и спокойное время. Желаю единства и процветания стране», - сказал ветеран.

В отдельной папке Джапаш Кашеков собрал все данные о своих братьях, о войне. Каждому, кто приходит домой, первым делом он рассказывает историю об отважном двоюродном брате, который в столь юном возрасте взял под опеку ветерана и его сестер.

В 2020 году Джапаш Кашеков планировал осуществить свою давнюю мечту и посетить могилу двоюродного брата Джолдаса Кашкынбаева, который заменил ему и мать, и отца. В связи с пандемией коронавируса выехать из страны стало невозможным. Джапаш Кашеков просит у Бога здоровья, чтобы осуществить давнюю мечту и отдать дань уважения двоюродному брату.