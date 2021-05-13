Мечтала стать доктором Айболитом - главная медсестра алматинской клинической больницы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Главная медицинская сестра городской клинической больницы №7 Ольга Золкина в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала, какими качествами должен обладать хороший медицинский работник.

- Расскажите о себе и своей профессии. Почему Вы выбрали эту профессию?

- Я родилась в России, в Новосибирской области. Но сорок с лишним лет живу в городе Алматы. Казахстан – моя вторая Родина. В медицине работаю с 1980 года. Я с детства мечтала стать доктором Айболитом. И сейчас рада, что не ошиблась при выборе своей профессии. Самая основная наша работа заключается в том, чтобы помогать людям. Это большая ответственность. Сложность наступает тогда, когда у человека нет терпения. Нет сострадания больному человеку. Мы не должны делить людей на категории. Прежде всего, перед нами человек, которому в силу своей профессии мы должны оказать ту или иную помощь.

- А о чем бы Вы хотели предупредить тех, кто собирается получить эту профессию?

- Помогать людям – большая ответственность. Молодые люди, которые выбирают профессию медицинского работника должны взвесить все «за и против». Профессия медицинского работника она очень тяжелая, очень тернистая. Нужно будет проходить через боль при виде страдания пациентов. Медицинский работник должен обладать в первую очередь человеческими качествами – уметь сопереживать, относиться к людям с терпением и любовью.

- Нужны ли какие-то особые качества человеку, который решил стать специалистом в этой области?

- Профессия медсестры дается от Бога. Да, это профессия нелегкая. Но если ты выбрал эту профессию, ты должен быть до конца готов к тем испытаниям, которые преподнесет тебе твоя работа, твои пациенты. Ты должен идти на работу с радостью. Мы каждый день видим состояние разных пациентов. С каждым днем видим, как становится лучше. Как человек встает на ноги, как у него начинают светиться глаза. И он начинает тебе говорить много хороших, теплых слов. И что благодаря именно медицинской сестре он стал таким.

- Что изменилось в Вашей работе с начала пандемии?

- Я хотела бы, чтобы медицинские сестры стали достойными партнерами врача. Мы об этом говорили всегда. И на первом съезде медицинских сестер. Было сложно, когда в стране объявили чрезвычайное положение. Тогда мы не знали, что это за инфекция. Как с ней жить, как с ней бороться. За время пандемии мы многому научились, многое поняли. Мне хотелось бы донести до населения, что коронавирус есть. Он с нами живет. Каждый человек должен проявить сознательность, прежде всего, в том, чтобы защитить себя и оградить близких от этой коварной инфекции.