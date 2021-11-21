Мечети «Нур Астана» в столице присвоили имя аль-Фараби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мечеть «Нур Астана» в столице переименована и теперь носит имя Абу Насыра аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы поступило предложение от Совета ученых по переименованию мечети «Нур Астана». Руководители отделов ДУМК, имамы областей и сотрудники центрального аппарата проголосовали за изменение названия мечети.

«Недавно в ДУМК Совет ученых предложил переименовать мечеть Нур-Астана в честь аль-Фараби. Было принято решение дать мечети имя Абу Насыра аль-Фараби. Неспроста мечеть в сердце столицы теперь носит имя нашего великого предка. Ведь, прежде всего, аль-Фараби для каждого мусульманина и духовенства - напоминание нравственности, стремления к знаниям, довольства, простоты», - сказал главный имам Нур-Султана Еролат Жусупов.

В результате решения, принятого в честь 30-летия Независимости страны, сегодня была официально снята табличка с прежним названием мечети, а на ее месте установлена табличка с именем Абу Насыра аль-Фараби.

«Когда мы дали мечети имя аль-Фараби, мы радовались по двум причинам. Во-первых, это наука и образование, имя аль-Фараби возрождает нас. Второе, мы известны миру под именем аль-Фараби, и мы познаем мир благодаря нему. Аль-Фараби для нас - это духовный мост», - говорит проректор ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, доктор филологических наук Дихан Камзабекулы.

«Человек по имени Абу Насыр аль-Фараби на протяжении семи веков был главной опорой разума всего человечества. Абу Насыр аль-Фараби, который профессионально пропагандировал и передавал философию, мировоззрение ислама по всему миру. Поэтому назвать мечеть именем аль-Фараби - это очень здорово и уместно», – отметил академик Национальной академии наук РК, профессор Гарифолла Есим.

Отметим, что мечеть, открытая 2 марта 2005 года, находится в Есильском районе столицы. Мечеть была построена на средства Эмира Государства Катар шейха Хамада бин Халифа аль-Сани в качестве безвозмездного дара. На открытии центра присутствовал Елбасы Нурсултан Назарбаев, который подарил ставни с изображением Каабы и Корана.