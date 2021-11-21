Мечети «Нур Астана» в столице присвоили имя аль-Фараби
На заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы поступило предложение от Совета ученых по переименованию мечети «Нур Астана». Руководители отделов ДУМК, имамы областей и сотрудники центрального аппарата проголосовали за изменение названия мечети.
«Недавно в ДУМК Совет ученых предложил переименовать мечеть Нур-Астана в честь аль-Фараби. Было принято решение дать мечети имя Абу Насыра аль-Фараби. Неспроста мечеть в сердце столицы теперь носит имя нашего великого предка. Ведь, прежде всего, аль-Фараби для каждого мусульманина и духовенства - напоминание нравственности, стремления к знаниям, довольства, простоты», - сказал главный имам Нур-Султана Еролат Жусупов.
В результате решения, принятого в честь 30-летия Независимости страны, сегодня была официально снята табличка с прежним названием мечети, а на ее месте установлена табличка с именем Абу Насыра аль-Фараби.
«Когда мы дали мечети имя аль-Фараби, мы радовались по двум причинам. Во-первых, это наука и образование, имя аль-Фараби возрождает нас. Второе, мы известны миру под именем аль-Фараби, и мы познаем мир благодаря нему. Аль-Фараби для нас - это духовный мост», - говорит проректор ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, доктор филологических наук Дихан Камзабекулы.
«Человек по имени Абу Насыр аль-Фараби на протяжении семи веков был главной опорой разума всего человечества. Абу Насыр аль-Фараби, который профессионально пропагандировал и передавал философию, мировоззрение ислама по всему миру. Поэтому назвать мечеть именем аль-Фараби - это очень здорово и уместно», – отметил академик Национальной академии наук РК, профессор Гарифолла Есим.
Отметим, что мечеть, открытая 2 марта 2005 года, находится в Есильском районе столицы. Мечеть была построена на средства Эмира Государства Катар шейха Хамада бин Халифа аль-Сани в качестве безвозмездного дара. На открытии центра присутствовал Елбасы Нурсултан Назарбаев, который подарил ставни с изображением Каабы и Корана.