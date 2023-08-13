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    22:15, 12 Август 2023 | GMT +6

    Мечеть обрушилась в Нигерии: есть жертвы

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    Кадр из видео: reuters.com
    БАУЧИ. КАЗИНФОРМ - Семь человек погибли в результате обрушения мечети в нигерийском городе Зариа в штате Кадуна. Еще несколько человек получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Инцидент произошел, когда сотни верующих собрались на послеобеденную молитву в центральной мечети города в пятницу.

    Первоначально было найдено четыре тела, а затем после того, как спасательная команда обыскала разрушенную мечеть, были обнаружены еще три жертвы.

    Проводится расследование, выясняются причины обрушения.

    Обрушения зданий случаются часто в самой густонаселенной стране Африки, где законы плохо соблюдаются, а строительные материалы часто не соответствуют стандартам.


    Теги:
    Африка Мировые новости Происшествия Происшествия, ЧС
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