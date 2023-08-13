Мечеть обрушилась в Нигерии: есть жертвы

БАУЧИ. КАЗИНФОРМ - Семь человек погибли в результате обрушения мечети в нигерийском городе Зариа в штате Кадуна. Еще несколько человек получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел, когда сотни верующих собрались на послеобеденную молитву в центральной мечети города в пятницу.

Первоначально было найдено четыре тела, а затем после того, как спасательная команда обыскала разрушенную мечеть, были обнаружены еще три жертвы.

Проводится расследование, выясняются причины обрушения.

Обрушения зданий случаются часто в самой густонаселенной стране Африки, где законы плохо соблюдаются, а строительные материалы часто не соответствуют стандартам.