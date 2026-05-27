Мечеть Кунанбая в Каркаралы: святыня, пережившая века

На одной из возвышенностей Каркаралы, на высоте около 860 метров над уровнем моря, среди старых улиц и соснового воздуха стоит мечеть, имя которой давно стало частью истории Центрального Казахстана. Речь идет о мечети Кунанбая Ускенбайулы – отца великого Абая, человека, оставившего заметный след не только в политической, но и в духовной жизни степи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня это место знают далеко за пределами Каркаралинского района. Сюда приезжают паломники, туристы и исследователи истории, а сама мечеть считается одной из старейших мусульманских святынь северного и центрального Казахстана.

Первая мечеть Каркаралинска

История здания начинается в середине XIX века. В 1849 году Кунанбай Ускенбайулы, занимавший тогда должность ага-султана Каркаралинского округа, выделил собственные средства на строительство мечети. Для того времени это стало событием особого значения: в округе еще не существовало подобных религиозных сооружений.

Мечеть возвели из местной древесины. По воспоминаниям историков и архивным данным, она была двухэтажной и сочетала в себе элементы восточной архитектуры с традициями казахского зодчества. Именно в годы службы Кунанбая в Каркаралы здесь проходили детские годы будущего поэта и мыслителя Абая.

С открытием мечети она быстро стала духовным центром города. Здесь совершали намазы, обучали детей грамоте и Корану, проводили религиозные беседы и собирали жителей округа.

Благословение для Кунанбая

Особую роль в истории мечети сыграл ее первый имам – Хасан ахун Сейфуллин. О нем много лет собирает материалы каркаралинский краевед Ерлан Мустафин, посвятивший изучению родного края почти три десятилетия и автор пяти книг о мечети Кунанбая и имамах этой мечети.

По его словам, Хасан ахун происходил из мещерских татар, был родом из Саратова и получил религиозное образование в Казани. В Каркаралы он прибыл еще до завершения строительства мечети, а в 1851 году Кунанбай лично назначил его первым имамом.

Именно Хасан ахун благословил Кунанбая после открытия мечети. Этот эпизод позже описал Мухтар Ауэзов в романе-эпопее Путь Абая. В произведении рассказывается, как имам публично поблагодарил Кунанбая за строительство «дома Всевышнего» среди степного народа.

Сохранились и архивные документы конца XIX века, в которых говорится, что Хасан ахун пользовался большим уважением среди прихожан, владел несколькими восточными языками и занимался обучением детей.

Исследователи предполагают, что книгами из его богатой библиотеки мог пользоваться и сам Абай.

Судьба мечети в советские годы

Как и многие религиозные сооружения, мечеть не избежала тяжелых страниц истории. После установления советской власти ее духовная жизнь постепенно была остановлена.

В 1920-х годах разрушили минарет. Позже здание использовали сначала как Дворец пионеров, затем как склад. Со временем святыня оказалась заброшенной и начала разрушаться.

Трагично сложилась и судьба семьи первого имама. Сын Хасан ахуна – Мерхайдар Сейфуллин – продолжал совершать молитвы даже после закрытия мечети. В годы репрессий он был убит.

Возвращение святыни

К восстановлению исторического здания вернулись только спустя десятилетия. В 1980-х начались реставрационные работы, а в 1991 году реконструкция была завершена специалистами объединения по охране памятников истории и культуры Казахстана.

Однако, как отмечает Ерлан Мустафин, к тому времени первоначальная постройка практически полностью разрушилась. Современное здание фактически создавали заново – по старым фотографиям, архивным материалам и сохранившимся описаниям.

Тем не менее часть подлинной истории мечети удалось сохранить буквально в деталях. Одной из таких реликвий стали деревянные балки от первоначального здания XIX века. После реставрации их встроили в потолок комнаты имама. Сегодня эти элементы считаются одними из немногих сохранившихся фрагментов той самой мечети, которую строил Кунанбай.

Еще одной уникальной находкой стал оригинальный полумесяц, некогда венчавший минарет. По словам Ерлана Мустафина, артефакт едва не оказался в металлоломе, однако его удалось сохранить. Уже несколько лет полумесяц хранится у краеведа, и многие приезжают специально, чтобы увидеть историческую реликвию.

Символ связи поколений

Сегодня рядом с мечетью установлена скульптурная композиция «Абай и Кунанбай» работы Сакен Даулетбаев. Памятник высотой более четырех метров изображает момент встречи отца с юным Абаем, вернувшимся из медресе.

Эта композиция стала символом преемственности поколений, уважения к знаниям и духовного наставничества.

Сама мечеть и сегодня остается действующей. Здесь проходят пятничные и праздничные намазы, уроки по чтению Корана и духовно-просветительские занятия. По словам местных служителей, ежедневно сюда приходят десятки верующих, а по пятницам мечеть собирает сотни прихожан.

Сейчас святыня включена в список сакральных объектов Казахстана и остается одним из главных исторических символов Каркаралы – города, где тесно переплелись судьбы Кунанбая, Абая и людей, стоявших у истоков духовной истории казахской степи.