Меценаты Карагандинской области в День благодарности вручили ключи от квартир

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В канун Дня благодарности меценаты Карагандинской области помогли решить некоторым семьям жилищный вопрос. Ключи и подарки вручили на мероприятии «Қазақстан - достық пен бейбітшілікбесігі». В нём приняли участие аким области ЖенисКасымбек, представители этнокультурных объединений, волонтёры, спортсмены, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие земляки, в преддверии весны хочу поздравить вас с этим замечательным праздником! Четыре года назад по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева основан этот замечательный день. В этом году мы будем праздновать большие события - это 175 лет великому казахскому мыслителю, акыну Абаю Кунанбайулы, 75 лет Великой Победе. Практически у каждого из нас в семье есть участники этой войны, есть ветераны тыла. Сегодня и здесь присутствуют наши ветераны, мы их благодарим за Победу. Также в этом году 25 лет Ассамблее народа Казахстана. Всех поздравляю с наступающими праздниками, желаю всем благополучия и выражаю слова благодарности», - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Предприниматель БекзатАлтынбеков принял челлендж #жақсылықжасапжарысайық от бизнесменов из Нур-Султана и вручил ключи от квартиры инвалиду I группы Арайлым Алдамкуловой, которая одна воспитывает двоих детей.

«Я принял эту эстафету доброты от предпринимателей Нур-Султана. Суть этого челленджа - подарить квартиру нуждающимся. Каждая семья в Казахстане должна иметь своё жильё. И мы, меценаты и предприниматели, должны в этом помогать. Это наш долг перед обществом. Я с удовольствием принимаю участие в этом челлендже. И в преддверии Дня благодарности хочу вручить ключи от двухкомнатной квартиры матери-одиночке из Жезказгана. И этот челлендж передаю предпринимателям из Балхаша», - говорит БекзатАлтынбеков.

«Я очень рада, что в такой день стала обладательницей своего жилья. Много лет снимала квартиру, одна воспитываю двоих детей. Но теперь у нас есть своё жильё», - поделилась радостью АрайлымАлдамкулова.

Также на празднике директор ТОО «ККК «Инжиниринг» Александр Кик вручил ключи от однокомнатной квартиры заслуженному мастеру спорта Республики Казахстан Аблайхану Жусупову. А глава крестьянского хозяйства, член Ассамблеи народа Казахстана Шамиль Осин, вручил спортсмену сертификат на 700 тысяч тенге на приобретение бытовой техники.

От имени АНК поздравил всех с Днём благодарности председатель областного чечено-ингушского национально-культурного центра «Вайнах» Увайс Джанаев. Он вручил воспитаннице детского дома Елизавете Седышевой казахский национальный музыкальный инструмент кобыз.

«Поздравляю всех с Днём благодарности! Желаю здоровья, счастья, мира и процветания нашей Родине - Казахстану. «Помни и гордись своей историей!» - один из основных посылов Дня благодарности. В середине XX столетия десятки народов подверглись насильственной депортации в казахские степи. И воспоминания тех, кто прошёл через этот ужас, говорят о великих примерах гуманизма, сострадания и самопожертвования казахов. Благодаря этой помощи здесь выжило наше старшее поколение, сегодня выросло и воспиталось новое. И в преддверии такого праздника мы бы хотели преподнести подарок Елизавете Седышевой от имени членов АНК - казахский национальный инструмент кобыз. Знаем, о нём она мечтала очень давно», - сказал УвайсДжанаев.

В завершение мероприятия был представлен фильм «Жерұйық». Народная драма Сламбека Тауекела посвящена всем эмигрантам мира и является своеобразной благодарностью священной казахской земле, ставшей родиной для всех, кто оказался в этих краях.

В рамках празднования Дня благодарности также был дан старт празднованию 75-летия Победы. Приглашённым ветеранам были вручены цветы, картины и праздничные корзины.