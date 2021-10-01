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    16:00, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мецената года выбрали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в рамках мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Казахстан, наградили лауреатов премии «Жомарт жүрек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, всего было пять номинаций.

    В номинации «Жыл меценаты» лауреатом премии стал директор ТОО «Агроном Тайынша» Жұмағали Ғабдуллин. Премия в этой номинации вручается за реализацию крупных социальных проектов на малой родине, за оказание безвозмездной помощи малообеспеченным, многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, ветеранам войны, пенсионерам.

    Лауреатом в номинации «Туған өлке» - за реализацию социальных проектов, направленных на благоустройство населенных пунктов, реконструкцию и строительство парков, аллей, памятников, детских игровых площадок, оказание спонсорской помощи в сфере здравоохранения, культуры, образования и спорта - стало ТОО «Александровское» в лице директора Вячеслава Чернышова.

    В номинации «Жыл тұлғасы» лауреатом премии стал директор ТОО «Астык-СТЕМ» Сергей Звольский. «Жыл тұлғасы» - номинация, в которой награждают за активную гражданскую позицию, широкомасштабную благотворительную деятельность в различных направлениях.

    Лауреатом в номинации «Жылдың үздік қамқоршысы» - за активное участие в благотворительной деятельности - стало ТОО «Таткрафт-Инвест» и его руководитель Андрей Исаков. Он помогает детям из малообеспеченных семей, инвалидам, детским домам, бездомным животным. Выплачивает ежемесячную стипендию отличникам учебы школы № 43 Петропавловска. Поддерживает общественные объединения, которые содержат бездомных животных.

    В номинации «Жылдың үздік ұйымы» лауреатом премии стал Тайыншинский районный филиал Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов». Премия в этой номинации присуждается за эффективную реализацию социально значимых проектов, благотворительных проектов и акций, за внедрение новых эффективных форм благотворительной помощи и генеральное спонсорство общественно значимых мероприятий.

    Лауреатов поздравил заместитель акима области Гани Ныгыметов.

    «Подобные мероприятия стимулируют, поощряют представителей бизнес-структур, меценатов, неправительственных организаций и волонтеров к участию в развитии малой родины, популяризируют идеи добра и милосердия, формируют у подрастающего поколения человеческие ценности, чувство патриотизма», - отметил в своем выступлении Г. Ныгыметов.


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    Социальная поддержка Северо-Казахстанская область 30 лет Независимости Общество
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