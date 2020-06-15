Меценат подарил дом матери-одиночке в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мать-одиночка, воспитывающая двоих детей, справила новоселье благодаря помощи мецената в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый дом Мирагуль Сапарбаевой купил директор ТОО «Іргетас-Құрылыс-II», депутат Алматинского областного маслихата Алибек Сарсенов.

Женщина работает санитаркой в медицинском центре «Диаверум» в Алматы. Долгое время из-за тяжелого материального положения семья была вынуждена снимать жилье в аренду. После длительного времени женщина обратилась за помощью в Карасайский районный филиал партии «Nur Otan». Помог решить жилищные проблемы семьи Алибек Сарсенов, купивший для нее в селе Жибек жолы дом общей площадью 80 кв. метров и с земельным участком в 10 соток.

«Огромное спасибо всем, кто откликнулся на мою помощь, а отдельная благодарность от всей нашей семьи Алибеку Пернебайулы. Я со своими сыновьями сегодня не в силах сдержать слезы счастья. Мир не без добрых людей», - поделилась М.Сапарбаева.

Стоит отметить, что депутат помогает людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, не в первый раз. Ранее он помог решить жилищную проблему многодетной семье воина-интернационалиста, оставшейся без кормильца и другим семьям своих земляков.