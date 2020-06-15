Меценат подарил дом матери-одиночке в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мать-одиночка, воспитывающая двоих детей, справила новоселье благодаря помощи мецената в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новый дом Мирагуль Сапарбаевой купил директор ТОО «Іргетас-Құрылыс-II», депутат Алматинского областного маслихата Алибек Сарсенов.
Женщина работает санитаркой в медицинском центре «Диаверум» в Алматы. Долгое время из-за тяжелого материального положения семья была вынуждена снимать жилье в аренду. После длительного времени женщина обратилась за помощью в Карасайский районный филиал партии «Nur Otan». Помог решить жилищные проблемы семьи Алибек Сарсенов, купивший для нее в селе Жибек жолы дом общей площадью 80 кв. метров и с земельным участком в 10 соток.
«Огромное спасибо всем, кто откликнулся на мою помощь, а отдельная благодарность от всей нашей семьи Алибеку Пернебайулы. Я со своими сыновьями сегодня не в силах сдержать слезы счастья. Мир не без добрых людей», - поделилась М.Сапарбаева.
Стоит отметить, что депутат помогает людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, не в первый раз. Ранее он помог решить жилищную проблему многодетной семье воина-интернационалиста, оставшейся без кормильца и другим семьям своих земляков.
- После травмы я узнал себя нового - Асет Байжолов
- Как решаются жилищные вопросы в Нур-Султане
- День донора крови отмечают сегодня во всем мире
- У двоих детей подтвердился коронавирус в Актобе
- Стали известны подробности о 18 новых случаях коронавируса в ВКО
- Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 9 114 человек
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана