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Мебельщик обманул свыше 20 павлодарцев

15 Ноября 2021 20:28
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Мебельщик обманул свыше 20 павлодарцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 22 павлодарцев обманул аферист под предлогом изготовления мебели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Житель города Павлодара посредством популярной сети активно рекламировал свои услуги — изготовление корпусной мебели по индивидуальным заказам. Однако обещаний, данных клиентам, изготовитель не выполнял.

6 ноября в полицию обратился 60-летний павлодарец, который заявил, что в августе в интернете наткнулся на страничку, где увидел качественные работы по изготовлению мебели и позвонил мастеру.

«Пришел мужчина, очень приятный в общении, заключили договор. Предполагалось, через 45 рабочих дней у меня будет стоять новая кухня с бытовой техникой. Я внес предоплату в размере 540 тысяч тенге и принялся ждать, но он так и не исполнил ни заказов, ни обещаний, поэтому мне пришлось обратиться за помощью в полицию», – рассказал доверчивый павлодарец.

На удочку мошенника попала и пенсионерка.

«Меня, как и других, угораздило заказать у него спальный гарнитур. Договор был заключен 20 сентября, внесла предоплату в размере 415 тысяч тенге. Но прошло уже почти два месяца, а у меня нет вообще ничего», – сетует пожилая женщина.

На сегодняшний день пострадавших от бездействия мебельщика насчиталось 22 жителей Павлодара. Если сложить суммы предоплат обратившихся клиентов в полицию, то получается внушительная цифра. Оно и неудивительно: брался «мастер» за изготовление кухонь, прихожих, шкафов, был готов на все.

Принятыми мерами оперативники задержали 31-летнего мужчину. Как пояснил задержанный, занимается изготовлением мебели он давно, но в этот раз, не рассчитав свои силы, взял много заказов. Просрочки возникли, в первую очередь, из-за нехватки бюджета, из-за того, что уходят рабочие. По факту мошенничества проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью   #Мошенничество  
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