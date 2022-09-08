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    17:06, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Мебельный мошенник обманул алматинцев на 2,5 млн тенге

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление полиции Алатауского района города Алматы ведет досудебное расследование по 10 фактам мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК РК, задержан и дает признательные показания. По нашим данным, 27-летний гражданин Т., уроженец Алматинской области, через раскрученные аккаунты в Instagram, размещал объявления об изготовлении мебели. Потенциальных клиентов фигурант привлекал короткими сроками и приемлемой ценой. Получал задаток путем обмана и злоупотребления доверием граждан. А вырученные деньги присваивал и использовал по своему усмотрению. Сейчас уже установлено 10 фактов мошенничества. С клиентов он брал от 300 тыс. тенге до 1,3 млн тенге, в среднем. Общий же ущерб от преступной деятельности подозреваемого составил более 2,5 млн тенге», – сообщил начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

    В прокуратуре Алматы просят горожан не сообщать никому персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова, в том числе лицам, представляющимися сотрудниками банка и правоохранительных органов. При совершении онлайн-покупок не стоит доверять свои персональные данные неизвестным, а также непроверенным сайтам и другим источникам.

    «Нельзя делать денежные переводы по сомнительным сделкам, делать предоплату до получения товара», – предупреждают граждан в городской прокуратуре.


    Теги:
    Общество Алматы Мошенничество Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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