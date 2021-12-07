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Мебельная промышленность Казахстана растёт опережающими темпами

7 Декабря 2021 15:00
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Мебельная промышленность Казахстана растёт опережающими темпами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в текущем году наблюдается бурный рост мебельных предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Сегодня в стране действует 1491 малых и средних предприятий, которые за 10 месяцев этого года произвели продукцию на 49,3 млрд тенге, что в номинальном выражении выше показателя соответствующего периода 2020 года на 16,5 млрд тенге.

Индекс физического объема (ИФО) также значительно увеличился и составил 114,9%. При этом наибольший рост объемов производства наблюдается в производстве мебели для офисов и предприятий торговли в 1,4 раза.

Продукция отечественной мебельной промышленности имеет спрос и в соседних странах. Основной объем экспорта направлялся в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и в Беларусь. За период с января по октябрь 2021 года объем экспорта в сравнении с 2020 годом увеличился в 1,5 раза.

По мнению специалистов QazIndustry, потенциал у казахстанских мебельщиков очень большой, так как есть возможность существенно расширить своё присутствие на внутреннем рынке за счет замещения импортной продукции отечественными товарами, не уступающими по качеству и дизайну мебельной продукции из России, Турции, Беларуси, Китая и Италии.

«Сектор производства мебели достаточно динамично развивается, появляются новые компании и индивидуальные предприниматели, таким образом растет и конкурентоспособность на отечественном рынке. Из года в год в стране идет активное строительство жилья, это значит и увеличивается потребность в мебели», - отметил главный эксперт дирекции отраслевого развития QazIndustry Бейсенбек Баймагулов.

С начала года количество мебельных предприятий увеличилось в 1,3 раза. Среди регионов по росту мебельных предприятий лидирует г. Шымкент, где насчитывается более 400 предприятий.

Также в 2021 году в г. Нур-Султан, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях запущены ряд инвестиционных проектов по производству мебельных корпусов и изделий из дерева. Таким образом, мощность производства данных фабрик составляет около 30 тыс. единиц мебельной продукции в год, что позволило создать 165 рабочих мест.

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#Промышленность   #Экономика   #Статистика   #МИИР РК  
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