Мебель из самолетных деталей подарили аэропорту Алматы 

Air Astana преподнесла в дар аэропорту Алматы мебель из переработанных самолетных деталей. Предметы интерьера, созданные алматинскими художниками, установлены в зоне международных вылетов нового терминала аэропорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Фото: пресс-служба Air Astana

Проект по творческой переработке использованных самолетных частей Upcycling for the future был создан в 2022 году и выставлялся в различных пространствах города.

Цель проекта – содействовать устойчивому развитию и уменьшать влияние на окружающую среду.

При производстве предметов мебели были использованы части фюзеляжа Airbus A321, а также конструкции внутреннего интерьера Boeing B767.





