14:37, 17 Июнь 2024 | GMT +6
Мебель из самолетных деталей подарили аэропорту Алматы
Air Astana преподнесла в дар аэропорту Алматы мебель из переработанных самолетных деталей. Предметы интерьера, созданные алматинскими художниками, установлены в зоне международных вылетов нового терминала аэропорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Проект по творческой переработке использованных самолетных частей Upcycling for the future был создан в 2022 году и выставлялся в различных пространствах города.
Цель проекта – содействовать устойчивому развитию и уменьшать влияние на окружающую среду.
При производстве предметов мебели были использованы части фюзеляжа Airbus A321, а также конструкции внутреннего интерьера Boeing B767.