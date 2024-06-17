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    14:37, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Мебель из самолетных деталей подарили аэропорту Алматы 

    Мебель из самолетных деталей подарили аэропорту Алматы 
    Фото: пресс-служба Air Astana

    Air Astana преподнесла в дар аэропорту Алматы мебель из переработанных самолетных деталей. Предметы интерьера, созданные алматинскими художниками, установлены в зоне международных вылетов нового терминала аэропорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. 

    мебель из деталей самолета в аэропорту Алматы
    Фото: пресс-служба Air Astana

    Проект по творческой переработке использованных самолетных частей Upcycling for the future был создан в 2022 году и выставлялся в различных пространствах города.

    Цель проекта – содействовать устойчивому развитию и уменьшать влияние на окружающую среду. 

    При производстве предметов мебели были использованы части фюзеляжа Airbus A321, а также конструкции внутреннего интерьера Boeing B767. 


    Теги:
    Самолет Эйр Астана Авиация Аэропорт
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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