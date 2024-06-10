Мебель для Дома малютки изготовили акмолинские осужденные

Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, среди подарков была не только мебель собственного изготовления, но и коляски, игрушки и сладости.

- Мы ежегодно посещаем детские социальные учреждения. Стараемся по возможности помочь чем-то необходимым. В этом году активно приняли участие наши осужденные, безвозмездно сделали детские стульчики. В праздничный день малышей угостили сладостями, раздали игрушки, сотрудники пообщались с ними, поносили малышей на руках. Уезжают мои ребята всегда с тяжелым сердцем, ведь несмотря на то, что за детишками здесь хорошо присматривают, тепло и любовь родителей ничто не заменит, - прокомментировал начальник колонии Султан Кусаинов.