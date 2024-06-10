РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Мебель для Дома малютки изготовили акмолинские осужденные

    Мебель для Дома малютки изготовили акмолинские осужденные
    Фото: ДУИС по Акмолинской области

    Неожиданный подарок сделали осужденные учреждения № 7 акмолинского ДУИС щучинскому Дому малютки в честь Дня защиты детей. Малышам изготовили новые стульчики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, среди подарков была не только мебель собственного изготовления, но и коляски, игрушки и сладости.

    - Мы ежегодно посещаем детские социальные учреждения. Стараемся по возможности помочь чем-то необходимым. В этом году активно приняли участие наши осужденные, безвозмездно сделали детские стульчики. В праздничный день малышей угостили сладостями, раздали игрушки, сотрудники пообщались с ними, поносили малышей на руках. Уезжают мои ребята всегда с тяжелым сердцем, ведь несмотря на то, что за детишками здесь хорошо присматривают, тепло и любовь родителей ничто не заменит, - прокомментировал начальник колонии Султан Кусаинов.

    Теги:
    Дети Регионы ДУИС Пенитенциарная система Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!