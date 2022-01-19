МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2021-2022 годах

НУР-СУЛТАН. ТАСС – Казинформ – Темпы роста спроса на нефть в 2022 году, несмотря на распространение штамма коронавируса «омикрон», будут быстрее, чем ожидалось, говорится в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2021 и 2022 годах на 200 тыс баррелей в сутки (б/с) - до 5,5 млн б/с и 3,3 млн б/с соответственно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Число заболеваний коронавирусом в мире растет большими темпами, но меры, принятые правительствами по сдерживанию пандемии, выглядят менее суровыми, поэтому их влияние на экономическую активность и потребление нефти будет приглушенным», - считают эксперты МЭА. Так, в IV квартале 2021 года спрос на нефть вырос на 1,1 млн б/с, до 99 млн б/ с, то есть на 345 тыс б/с быстрее, чем прогнозировалось.

В МЭА напоминают, что «омикрон», несмотря на повышенную контагиозность по сравнению с предыдущими версиями, все же менее опасен для человека. Поэтому шествие «омикрона» не вызовет остановки производств и промышленных процессов, считают в агентстве.

Мировая добыча нефти в 2022 году может увеличиться на 6,2 млн б/с, если страны ОПЕК+ полностью выйдут из ограничений по добыче.

При этом большая часть этого роста придется на страны соглашения ОПЕК+, они могут прибавить в добыче на 4,4 млн б/ с в этом году. Впрочем, это будет означать и сокращение свободных добывающих мощностей в мире, которыми в основном обладают сейчас Саудовская Аравия и ОАЭ, отмечается в отчете.

В целом нефтяное предложение стран «не ОПЕК» в 2022 году увеличится на 1,8 млн б/с, лидерами восстановления добычи будут США, указывают эксперты МЭА.