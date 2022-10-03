МЦРИАП РК и HUAWEI подписали Меморандум о взаимопонимании

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) и компания Huawei Technologies Kazakhstan подписали Меморандум о взаимопонимании на тему создания Цифрового Хаба в Казахстане в рамках Международного форума Digital Bridge, посвященного цифровым технологиям, бизнесу и IT.

Основной целью документа является реализация сотрудничества для укрепления казахстанской информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрения инновационных решений и технологий в приоритетные для страны индустрии, а также повышения международной конкурентоспособности отечественного бизнеса.

Одним из главных направлений сотрудничества, обозначенных в меморандуме, стало внедрение передовых цифровых решений в развитие ИКТ-инфраструктуры в Республике Казахстан, а именно работа над проектами в сфере развертывания в стране широкополосного интернета, мобильного интернета и полномасштабного развития сетей 5G. Меморандумом также обозначено проведение исследований и оказание консультативной поддержки с применением инновационных технологий, а также обмен опытом и повышение цифровых навыков специалистов сферы.

Согласно Меморандуму, МЦРИАП совместно с компанией Huawei Technologies Kazakhstan будут также расширять возможности для развития ИКТ талантов в рамках Цифрового хаба. В целях развития научно-технического потенциала Республики Казахстан стороны будут проводить образовательную деятельность с использованием опыта и ресурсов компании Huawei, включая учебные курсы, семинары и форумы для повышения грамотности в области ИКТ. Также подписанный Меморандум будет охватывать сотрудничество по продвижению политики Правительства в области привлечения талантов из близлежащих регионов для формирования Центра талантов ИКТ в Евразии.

«Масштаб задействования цифровых технологий в работе важнейших отраслей Республики Казахстан становится все более широким. Компания Huawei выражает полную готовность в поддержке и обеспечении реализации проектов для всестороннего развития цифровой экономики страны. Наше сотрудничество в области внедрения цифровизации в объекты городского и сельского хозяйства, оказание консультативных услуг по внедрению и исследованию высоких технологий, а также задействование существующей ИКТ-инфраструктуры позволит расширить и улучшить оказываемые цифровые услуги населению», — отметил Чжао Сюй, Генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan.

Подписанный Меморандум о взаимопонимании способствует совершенствованию работы механизмов казахстанской цифровой экосистемы с высокоскоростным соединением, стабильными облачными услугами и построением комплексных промышленных цепочек для повышения уровня занятости. Сотрудничество в данной сфере будет способствовать подъему экономического роста, повышению международной конкурентоспособности бизнеса и уровня человеческого капитала, позволяя качественно укрепить внутренний и внешний рынки страны.