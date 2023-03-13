МЦРИАП планируют наделить полномочиями по руководству в сфере цифровых активов и майнинга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК планируют наделить полномочиями по руководству и межотраслевой координации в сфере цифровых активов и майнинга, передает коррепондент МИА «Казинформ».

Документ о внесении изменений и дополнений в постановление Правительства от 12 июля 2019 года 501 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года 24 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» размещен на портале Открытые НПА.

Согласно вносимым изменениям МЦРИАП планируют передать следующие функции:

- руководство и межотраслевую координацию в сфере цифровых активов;

- развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в Республике Казахстан для экономического развития и конкурентоспособности республики;

- утверждение порядка размещения средств телекоммуникаций на опорах двойного назначения;

- определение размера оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния по согласованию с Министерством юстиции и антимонопольным органом;

- обеспечение реализации государственной политики в сфере цифровых активов;

- осуществление межотраслевой координации в сфере цифровых активов;

- выдача лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;

- утверждение правил представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;

- утверждение правил аккредитации цифровых майнинговых пулов;

- утверждение правил лицензирования деятельности по цифровому майнингу по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений;

- проведение аккредитации цифровых майнинговых пулов;

- утверждение перечня видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории Республики Казахстан;

- осуществление государственного контроля в сфере цифровых активов;

- государственный реестр лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;

- ведение реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

- утверждение правил учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

- утверждение правил оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;

- выдача разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов;

- выдача разрешения на осуществление деятельности по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов;

- осуществление оценки процессов автоматизации государственных услуг;

Настоящее постановление вводится в действие с 1 апреля 2023 года.