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МЦРИАП: Операторы связи предложили комплекс мер поддержки казахстанцев в связи с ЧП

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Января 2022, 16:08
МЦРИАП: Операторы связи предложили комплекс мер поддержки казахстанцев в связи с ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с операторами связи предложили комплекс мер поддержки казахстанцев в связи с Чрезвычайным положением в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, АО «Казахтелеком» отменил начисление пени за просрочку оплаты услуг телекоммуникаций АО «Казахтелеком» в январе текущего года физическим лицам.

Вместе с тем всем пользователям услуг фиксированного интернета АО «Казахтелеком» доступны сервисы цифрового телевидения iD TV и TV+ без доступа к сети Интернет на приставках, в приложении, а также на сайте tv.telecom.kz. В настоящее время сервис ретранслирует казахстанские телеканалы. Позже сервис TV+ станет доступен на сетях других операторов, в том числе мобильных.

До 31 января абонентам АО «Казахтелеком» предоставят безлимитные междугородные звонки, а также 1000 минут на номера мобильных операторов связи РК с фиксированного городского телефона без дополнительной оплаты.

АО «Кар-Тел» (Beeline Kazakhstan) также открыл доступ к сервису BeeTV, который позволяет смотреть отечественные телеканалы и развлекательный контент, а в мобильном приложении Beeline можно следить за последними новостями без доступа к Интернет в рубрике «Государственные новости».

Кроме того, по поручению Главы государства операторы связи Beeline, Kcell, Activ, Tele-2, Altel начислили всем абонентам бесплатный пакет 200 SMS и 300 минут.


Связь, ТВ, IT   ЧП-2022  
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