МЦПС «Хоргос» модернизируют за время закрытия из-за коронавируса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области закрытие Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» продлили до конца зимы. Об этом сообщили в пресс-службе акима области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Как мы раннее заявляли, МЦПС «Хоргос» был закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса. С учётом нынешней ситуации было решено пролонгировать до конца февраля. Здесь стоит отметить, что по поручению акима Алматинской области Амандыка Баталова за это время проведут ремонт внутри здания МЦПС. Все знают, что есть определённые проблемы на этом участке, люди жаловались на заторы и т.п», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас перед новым руководством Хоргоса стоит вопрос модернизации перехода.

Напомним, Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил временно приостановить работу казахстанской части МЦПС «Хоргос».