МЧС выявили среди журналистов сильнейшего в пожарном ремесле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии празднования «Дня работников средств массовой информации» на территории специализированного пожарного отряда №6 города Нур-Султан был организован пожарно-спасательный квест среди журналистов. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Мероприятие открыл Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Министр высоко оценил роль СМИ в современном обществе и отметил влияние масс-медиа на общество, на имидж органов гражданской защиты. «Вы часто оказываетесь в эпицентре стихийных бедствий. Благодаря вашему труду, граждане нашей страны узнают о деятельности спасателей и пожарных, ваша работа дает возможность рядовым гражданам быть готовыми к ЧС», – сказал глава МЧС Юрий Ильин, обращаясь к представителям прессы.

Представители телеканалов Qazaqstan , Atameken business , «Первый канал «Евразия», «31 канал», «КТК», информационных агентств Tengrinews , Kazinform приняли участие в соревнованиях, организованных Министерством по чрезвычайным ситуациям РК.

На несколько часов они смогли ощутить себя в роли пожарных в полной мере, выполняя непростые задачи, с которыми в реальных условиях сталкиваются огнеборцы, почувствовали, насколько сложна и опасна профессия пожарного и спасателя.

Перед началом квеста пожарные провели показательные выступления и полный инструктаж.

Перед командами стояла задача по прохождению дымовой камеры, преодолеванию полос препятствий, нахождению и спасению пострадавшего, работа с пожарным стволом и оказанию медицинской помощи пострадавшему.

По итогам квеста первое место заняла команда телеканала Atameken business, второе место – журналисты информационного агентства Kazinform, на третьем оказались сотрудники телеканала «Первый канал «Евразия».

Призеров и участников соревнований наградили памятными подарками и дипломами.