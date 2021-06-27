РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:55, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    МЧС выявили среди журналистов сильнейшего в пожарном ремесле

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии празднования «Дня работников средств массовой информации» на территории специализированного пожарного отряда №6 города Нур-Султан был организован пожарно-спасательный квест среди журналистов. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    Мероприятие открыл Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Министр высоко оценил роль СМИ в современном обществе и отметил влияние масс-медиа на общество, на имидж органов гражданской защиты. «Вы часто оказываетесь в эпицентре стихийных бедствий. Благодаря вашему труду, граждане нашей страны узнают о деятельности спасателей и пожарных, ваша работа дает возможность рядовым гражданам быть готовыми к ЧС», – сказал глава МЧС Юрий Ильин, обращаясь к представителям прессы.

    Представители телеканалов Qazaqstan , Atameken business , «Первый канал «Евразия», «31 канал», «КТК», информационных агентств Tengrinews , Kazinform приняли участие в соревнованиях, организованных Министерством по чрезвычайным ситуациям РК.

    На несколько часов они смогли ощутить себя в роли пожарных в полной мере, выполняя непростые задачи, с которыми в реальных условиях сталкиваются огнеборцы, почувствовали, насколько сложна и опасна профессия пожарного и спасателя.

    Перед началом квеста пожарные провели показательные выступления и полный инструктаж.

    Перед командами стояла задача по прохождению дымовой камеры, преодолеванию полос препятствий, нахождению и спасению пострадавшего, работа с пожарным стволом и оказанию медицинской помощи пострадавшему.

    По итогам квеста первое место заняла команда телеканала Atameken business, второе место – журналисты информационного агентства Kazinform, на третьем оказались сотрудники телеканала «Первый канал «Евразия».

    Призеров и участников соревнований наградили памятными подарками и дипломами.


    Теги:
    МЧС Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:03
    Казахстан завоевал два «серебра» Азиатских игр в гребле на байдарках и каноэ
    Сегодня, 09:58
    «Спасатели собирали дань министру»: в МЧС РК сделали заявление
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!