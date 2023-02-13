МЧС РК спасено из-под завалов в Турции 7 человек, более 60 пострадавшим оказана помощь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник Департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин сообщил о проводимой работе подразделений ведомства в пострадавших от землетрясения районах Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день группировка Министерства по ЧС продолжает работу по проведению поисково-спасательных работ в городах Газиантеп и Нурдагы. На данный момент силами МЧС спасено 7 человек, извлечено из-под завалов 67 тел, более 60 пострадавшим и больным оказана помощь. В пункте обогрева находятся свыше 200 человек, в том числе родственники пострадавших и местные службы спасения», - сказал Кахарман Оразалин.

В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

На это час число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31 тысячу человек.

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