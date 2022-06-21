Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

МЧС РК планирует улучшить соцпакет и увеличить зарплату спасателям

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Июня 2022, 13:17
МЧС РК планирует улучшить соцпакет и увеличить зарплату спасателям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков призвал казахстанцев купаться только в отведенных для этого местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день по республике имеется более 50 тыс. водоемов. Мы должны понимать, что невозможно на всех этих водоемах поставить спасателей. Поэтому по всей стране определены 497 разрешенных и оборудованных мест для купания», - сказал Бауыржан Сыздыков на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Представителя МЧС также попросили поделиться планами касательно улучшения условий работы для спасателей.

«На сегодняшний день в системе МЧС служат и работают люди разного направления и профессий. Есть пожарные, военнослужащие и спасатели, есть психологи, медработники и административные и государственные служащие. У всех разные правила оплаты труда. Что касается размера заработных плат и соцпакета, Министерство работает над этим вопросом. Думаю, в ближайшем будущем мы увидим результат», - пообещал Б. Сыздыков.

«В первую очередь спасатели пришли в нашу систему по зову сердца. Не всегда играет роль финансовая составляющая, большую роль играет зов сердца», - подчеркнул представитель МЧС.

Безопасность   Общество   МЧС   Вода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной