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    21:08, 31 Март 2022 | GMT +6

    МЧС РК: Из снежных заносов спасли 1453 человека, 199 из них – дети

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из снежных заносов спасены 1453 человека, 199 из них – дети. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 31 марта, электроснабжение восстановлено в 275 населенных пунктах, не подключенными остаются 12 709 абонентов в 14 населенных пунктах в трех областях республики. В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 82 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий и посредством мобильного приложения «Дармен» направлено 70 уведомлений, перехват телерадиоэфиром - 15. Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС, аналогичные штабы действуют в регионах», - отметил на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям.

    Глава ведомства напомнил, что было закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на 111 участках автодорог в восьми областях республики, из них 52 участка республиканского значения.

    «Были развернуты 40 пунктов обогрева, в которых находилось около 98 человек. По состоянию на 31 марта, закрытыми остаются два участка автодорог республиканского и 12 областного значения (дорожными службами проводятся работы по расчистке), на автодорогах страны массового скопления автотранспорта нет, погодные условия стабилизировались, ситуация находится под контролем. Вместе с тем, в период с 29 по 30 марта спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 1453 человека, из них 199 детей. Всего в аварийно-спасательных работах было задействовано 539 человек и 277 единиц техники. Организована и продолжается работа горячей линии, на пульты «101» и «112» поступило свыше 7000 сообщений об оказании помощи и информационного характера», - добавил Юрий Ильин.


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